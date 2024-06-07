Kanal D ve Farah Zeynep Abdullah'ın arasında geçen sosyal medya üzerinden yapılan atışma gündem oldu. Farah Zeynep Abdullah araştırılmaya başladı. Peki Farah Zeynep Abdullah kimdir? Farah Zeynep Abdullah kaç yaşında ve nerelidir?....

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in Kanal D ekranlarında program sunacağının açıklanmasının ardından, Farah Zeynep Abdullah'ın ''Ne kadar mal bir kanal'' yorumu üzerine sosyal medyada gündem oldu.

Farah Zeynep Abdullah'ın hayatı, kariyeri, yaşı merak edilmeye başladı. Peki Farah Zeynep Abdullah kimdir? Farah Zeynep Abdullah kaç yaşında ve nerelidir?....

FARAH ZEYNEP ABDULLAH KİMDİR?

Farah Zeynep Abdullah (d. 17 Ağustos 1989; İstanbul) Türk dizi oyuncusu. Farah Zeynep Abdullah 17 Ağustos 1989 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Babası Arap kökenli, annesi ise Boşnak kökenlidir. Daha çocuk yaşlarda tiyatro ve müziğe karşı bir ilgisi vardı. 2006 yılında babasının işleri nedeniyle İngiltere'ye taşındı. Lise eğitimine Türkiye'de İstanbul Saint Michel Fransız Lisesi'nde başlasa da henüz birinci sınıftayken İngiltere'ye nakil oldu. Burada Fransızca, tiyatro, medya ve fotoğrafçılık dersleri aldı.

Oyunculuk kariyeri için üniversite kaydını dondurmuştur. Farah Zeynep, üniversiteye başlamaya hazırlanırken Öyle Bir Geçer Zaman ki adlı dizi için teklif geldi. İngiltere'ye, okuluna dönmesine üç gün kala deneme çekimlerinde başarılı bulunduğunu ve Aylin rolüne seçildiğini öğrenmiştir. Bu dizide dizide dört çocuklu bir ailenin ikinci çocuğu olan Aylin'i canlandırmıştır.

Daha sonra Yılmaz Erdoğan'ın filmi Kelebeğin Rüyası'nda oynamıştır. Bu filmde başrolleri Kıvanç Tatlıtuğ ve Mert Fırat ile paylaşmıştır. 2014 senesinde Star TV'de yayınlanan Kurt Seyit ve Şura adlı dizide başrol oynamıştır. Çağan Irmak'ın yönettiği 2014 yılının en başarılı filmlerinden olan Unutursam Fısılda filminde Hümeyra'nın da oynadığı Hatice (Ayperi) karakterinin gençliğini canlandırmıştır. Ayrıca oyuncu Barbie Prenses ve Rockstar animasyon filmindeki Prenses Azra'yı seslendirmiştir.