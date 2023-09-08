Bakan Göktaş, “Çocuklarımızın eğitim alanında ihtiyaçlarının karşılanması için kaynaklarımızı kullanmaya devam edeceğiz” dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, çocukların eğitim hayatları boyunca hep yanlarında olacaklarını belirterek, “Eğitim odaklı sosyal yardımlarla çocuklarımızın donanımlı bireyler olarak yetişmelerini sağlıyoruz. Sosyal yardım ve sosyal hizmet modellerimizle çocuklarımızın eğitim hayatlarına katkıda bulunmayı sürdüreceğiz. Değerlerimiz ve geleceğimiz olan çocuklarımızın eğitim alanında ihtiyaçlarının karşılanması için kaynaklarımızı kullanmaya devam edeceklerini belirtti.

Yeni eğitim-öğretim yılı öncesinde ihtiyaç sahibi hanelerdeki çocuklara yönelik yapılan eğitim yardımlarına ilişkin açıklamalarda bulunan Bakan Göktaş, çocuklara eğitim hayatları boyunca destek vereceklerini belirtti.

Bakan Göktaş, çocuklara başta Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) hizmeti olmak üzere Türkiye Aile Destek Programı Çocuk Desteği, Şartlı Eğitim Yardımı, Eğitim Materyali Yardımı ve diğer yardımlar olmak üzere birçok başlıkta destek sunduklarını bildirdi.

Çocuklara yönelik yapılan sosyal yardımları, çocuğun üstün yararını ön planda tutacak şekilde aile odaklı bir anlayışla yürüttüklerini bildiren Bakan Göktaş, “Eğitim odaklı sosyal yardımlarla çocuklarımızın donanımlı bireyler olarak yetişmelerini sağlıyoruz. Sosyal yardım ve sosyal hizmet modellerimizle çocuklarımızın eğitim hayatlarına katkıda bulunmayı sürdüreceğiz. Değerlerimiz ve geleceğimiz olan çocuklarımızın eğitim alanında ihtiyaçlarının karşılanması için kaynaklarımızı kullanmaya devam edeceğiz. Böylece çocuklarımızın eğitim hayatları boyunca hep yanında olacağız.” dedi.

HANELERE ÇOCUK DESTEĞİ SAĞLANIYOR

Türkiye Aile Destek Programı kapsamında hayata geçirilen Çocuk Desteği ile hanelerin çocukları için kullanacakları harcama yükünü azaltmayı hedeflediklerini kaydeden Bakan Göktaş, “Türkiye Aile Destek Programından yararlanan hanelerimize aylık ödeme yapıyoruz” diye konuştu.

Ayrıca çocukların başta eğitim olmak üzere diğer ihtiyaçların karşılanması amacıyla hanelere Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) verdiklerini de bildirdi.

EĞİTİM YILI ÖNCESİNDE SYDV’LERE KAYNAK AKTARILIYOR

Sosyal yardım faydalanıcısı hanelerde bulunan çocukların eğitim masraflarının karşılanması amacıyla yılın belirli dönemlerinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları’na (SYDV) periyodik pay aktardıklarının altını çizen Bakan Göktaş, şunları söyledi:“Çocuklarımızın eğitim hayatlarına kesintisiz bir şekilde devam etmesi, geleceğimiz açısından önem arz ediyor. Eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak temel gayelerimizden birisi. Sosyal yardım faydalanıcısı hanelerde bulunan çocuklarımızın eğitim giderlerinin azaltılmasına destek olmak için eğitim yılı öncesinde SYD Vakıflarına periyodik pay aktarıyoruz. İhtiyaç sahibi hanelerdeki çocukların eğitim masrafları arasında yer alan önlük, ayakkabı, çanta, kırtasiye gibi temel okul ihtiyaçlarının karşılanması için destek veriyoruz.”

ŞARTLI EĞİTİM YARDIMI İLE EĞİTİME EŞİT KATILIM

Ekonomik zorlukları nedeniyle çocuklarını okula gönderemeyen ailelere, çocuklarının okula devam etmesi kaydıyla Şartlı Eğitim Yardımı yaptıklarını belirten Bakan Göktaş, “Eğitime erişimin artırımına yönelik yürütülen en büyük yardım programlardan birisi Şartlı Eğitim Yardımımız. Ailelere eğitim çağındaki çocuklarını okula göndermeleri koşuluyla düzenli ödeme gerçekleştiriyoruz. Böylece tüm çocukların eğitime erişimini sağlıyoruz” şeklinde konuştu.

Çocuklara yönelik yapılan eğitim yardımlarının içerisinde taşıma ve yemek yardımı gibi desteklerinin de bulunduğuna dikkat çeken Bakan Göktaş, şunları söyledi:“Taşımalı eğitim kapsamında okullarının bulunduğu merkezlere taşınan sosyal yardım faydalanıcısı hanelerdeki çocuklara öğle yemeği verilmesi için destek veriyoruz. Bunun yanı sıra taşımalı eğitim dışında kalan ihtiyaç sahibi hanelerdeki öğrencilerin taşıma, yemek, iaşe ve barınma ihtiyaçlarını SYDV’lerimiz aracılığıyla karşılıyoruz.” Haber Merkezi