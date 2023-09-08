Başkan İbiş, “Büyük deprem felaketi, hayatın diğer alanlarında olduğu gibi eğitim ve öğretim alanını da derinden etkiledi” dedi.

İbiş yaptığı açıklamada, “Öğrenciler 11 ildeinsan üstü bir çabayla eğitim sürecinden kopmamaya çalıştı. Zor ve ağır şartlar altında sınavlara hazırlanan öğrenciler sınavlardaki başarılarıyla ‘biz de varız ve hayat devam ediyor’ mesajını tüm ülkeye verdi. ‘Bir Çocuğun Eğitimi Türkiye’nin Geleceği’ mottosuyla başlattığımız eğitim kampanyasına yapacağınız bağışlar ile, başta Kahramanmaraş depremlerinden etkilenen öğrenciler olmak üzere tüm yurttaki öğrencilere yönelik; burslar, tek seferlik eğitim yardımları, kırtasiye yardımları, eğitim materyalleri ve online eğitim imkanları sunulmaktadır. Türk Kızılay, başta Milli Eğitim Bakanlığımız olmak üzere farklı paydaşlar ile eğitimi destekleyen iş birlikleri kurmakta; bağışlarınızı ülkemizin aydınlık geleceğine yönlendirmektedir. Detaylı bilgi için vatandaşlar https://www.kizilay.org.tr/ adresini ziyaret edebilir” ifadelerini kullandı. Alpaslan Demir