Dolar ve euro kuru haftanın üçüncü işlem gününde vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Birçok kişi arama motorlarında güncel rakamları araştırıyor. 20 Mart 2024 Çarşamba günü geçerli olan dolar ve euro alış fiyatlarına haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte dolar ve euroda son durum...

DOLAR NE KADAR?

Dolar son kapanışını 32.3735 TL'den yaptı.

Dolar/TL kuru alış fiyat 32.3698 liradan, satış fiyatı ise 32.3774 liradan işlem görüyor.

EURO NE KADAR?

%0.05'luk bir değişim yaşayan euro ise bugün yukarı ibreyi gösteriyor.Bir önceki kapanışını 35.2093 TL'den yapan euro şu anda 35.2015 TL alış ve 35.2172 TL satış fiyatına sahip.