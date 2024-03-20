Yozgat için imsak vaktinin başlangıcı ve sabah namazı vaktinin çıkışı ile birlikte diğer vakitlere günlük olarak detaylı bir şekilde ulaşabilirsiniz. İşte detaylar:

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Yozgat ve ilçelerinin namaz vakitleri; Yozgat, Akdağmadeni, Aydıncık, Boğazlıyan, Çandır, Çayıralan, Çekerek, Kadışehri, Saraykent, Sarıkaya, Şefaatli, Sorgun, Yenifakılı, Yerköy namaz vakitleri:

yozgat cami (9)

Namaz vakitleri;

Vakitler               İmsak    Güneş  Öğle    İkindi    Akşam    Yatsı

Yozgat                  05:14     06:37     12:53     16:18     18:59     20:18

Akdağmadeni    05:09     06:33     12:49     16:14     18:55     20:13

Aydıncık             05:11     06:35     12:51     16:16     18:58     20:16

Dereceye giren öğrencilere ödül Dereceye giren öğrencilere ödül

Boğazlıyan         05:13     06:35     12:52     16:16     18:58     20:15

Çandır                 05:12     06:34     12:50     16:15     18:57     20:14

Çayıralan            05:11     06:34     12:50     16:15     18:56     20:14

Çekerek              05:10     06:34     12:51     16:15     18:57     20:15

Kadışehri            05:09     06:33     12:49     16:14     18:56     20:14

Saraykent           05:11     06:34     12:50     16:15     18:57     20:15

Sarıkaya              05:12     06:35     12:51     16:16     18:57     20:15

Şefaatli                05:14    06:37     12:53     16:18     19:00     20:17

Sorgun                05:12     06:36     12:52     16:16     18:58     20:16

Yenifakılı            05:14     06:36     12:52     16:17     18:59     20:16

Yerköy                05:15     06:38     12:55     16:19     19:01     20:19

Kaynak: Haber Merkezi