Tercih yaparken öğrencilerin riske girmemeleri konusunda uyaran eğitim uzmanları, tercih yaparken adayların yüzdelik diliminin önünde olan okulların yer alması gerektiğini söyledi.

Uzmanlar, “Kendi dilimi civarında olan okullar olmalı ve garantiye almak için kendi diliminden çok daha aşağısındaki okullar yer almalı. Tercih sıralamasında tercih işlemi garantiye alınmalı” dedi.

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılacak ortaöğretim kurumları tercih süreci 3 Temmuz’da başladı. Başvurular 19 Temmuz’a kadar yapılabilecek. Yerleştirme sonuçları ve boş kontenjanlar 24 Temmuz’da açıklanacak. Sınav puanıyla öğrenci alacak Türk ve yabancı okullarda öğrenim görmek isteyen öğrenciler de istedikleri ve puanları yeten kurumlara ön kayıt yaptırmaya başladı. Sınava katılmayan öğrenciler, yerel yerleştirme tercihlerini kullanarak ikamet ettikleri bölgedeki bir liseye yerleşmeyi hedefleyecekler. Sınava girip belli bir puan ve yüzdelik dilim elde eden öğrenciler ise hem yerel yerleştirme puanıyla hem de merkezi sınav puanıyla tercihlerini tamamlayıp bir ortaokulda onaylattıktan sonra hangi okula yerleşeceklerini bekleyecekler.

Doğru tercih yapmanın önemine dikkat çeken uzmanlar, şu şekilde konuştu: “3 tip tercih var. Birincisi yerel yerleştirme tercihi, ikincisi merkezi puanla yerleştirme tercihi, üçüncüsü de isteniyorsa pansiyonlu okullara yerleştirme tercihi. Yerel yerleştirme tercihini bütün öğrencilerin yapması gerekiyor. Yapmayan sistemde görüntü çıkmıyor bazen velilerin ‘puanlı alan okullara gideceğim neden yerel yerleştirme yapacağım?’ diye endişeleri oluyor ama sistem gereği eğer merkezi puanla yerleşemezse Milli Eğitim Bakanlığı’nın yerleştireceği okulları seçmesi gerekiyor. Öğrencilerin 5seçim hakkı var, hepsini kullanmak zorunda değil. Veliler şu konuda rahat olsunlar; sistem önce merkezi puanla yerleştirme listesini inceliyor. Merkezi puanla yapılan tercih listesi incelendikten sonra eğer yerleşilmezse yerel yerleştirme devreye giriyor.”

“10 TERCİH HAKKI VAR”

Merkezi yerleştirmede 10 tercih hakkı bulunduğunu hatırlatan uzmanlar, “Bunlar birbirinden farklı olabiliyor. Bir öğrencinin yüzdelik dilimi Türkiye’de yüzde 3 iken ilde yüzde 5 olabiliyor ya da tam tersi olabiliyor. Neye bakmak gerekir? MEB tarafından açıklanan yüzdelik dilimler geçen yılın yüzdelik dilimleriydi. Baz alınması gereken de bunlardır. Ama şuna dikkat etmek gerekir; eğer bir öğrencinin Türkiye yüzdelik dilimi kendi ilinin yüzdelik diliminden yüksekse daha dikkatli olması gerekir. Örneğin; öğrencinin Türkiye yüzdelik dilimi yüzde 5, kendi ilinde yüzde 7 ise o zaman kendi ilindeki öğrenciler daha başarılı, kendi biraz geride kalmış demektir. Bu durumda daha temkinli olması ve kendi yüzdelik diliminden daha geride yerleri de yazması gerekir tersi ise daha rahatlatıcıdır. Öğrenci kendi ilindeki öğrencilere göre daha başarılı olmuş demektir, daha rahat tercih listesi oluşturabilir” dedi.

DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER!

10 tercihin tamamının doldurulmasının zorunlu olmadığına dikkat çeken uzmanlar, “Sağlıklı liste oluşturmak için 3 unsur mutlaka listede olmalıdır. Şansını denemek için kendi yüzdelik diliminin önünde olanlar yer almalı. Kendi dilimi civarında olan okullar olmalı ve işi garantiye almak için kendi diliminden çok daha aşağısında olan okullar da yer almalı tabii içine sinmesi kaydıyla. Öğrenci eğer sadece kendi yüzdelik dilimi civarı ve önünde yerler yazarsa riskli liste yapılmış olur.Sadece yüzdelik dilimlere aldanmamak gerekir. Bir okulun yüzdelik diliminin daha önde olması, o okulun daha başarılı olduğu anlamına gelmiyor. Özellikle yüzdelik dilimleri birbirine yakın okulların daha ince araştırılması gerekir. Eve yakınlık bile bir kriterdir” şeklinde konuştu.

Yerleştirme sonuçları açıklandıktan sonra nakiller başlayacak. Nakillerde yüzdelik dilim sınırlaması olmadığı için öğrenciler daha üst dilimlerdeki okullara da başvurabilecek. Uzmanlar bu konuda ailelere şu uyarılarda bulundu: “Buradaki sorun o okullarda ne kadar boşluk var bilinmiyor, öğrenciler biraz da şansa üstteki okulları da tercih listesinde yer yer verebiliyor ve boşluk varsa nakil oluyor ama üst sıralardaki okullarda çok boşluk olmuyor ya da puanın çok yüksek olması gerekiyor. Öğrencinin, ‘nakilde nasılsa şu okula geçerim’ diye bir tercih listesi oluşturmaktansa 10 okulluk listeyi oluştururken ‘ben artık bu okulda okuyacağım’ diye yazması lazım. Nakillerde şans denensin, girme fırsatı olabilir, kaymalar olabilir ama açıkçası yüksek puanlı okullarda şans yüksek değil bunun bilinmesi gerekir.” Haber Merkezi