Günümüzde yaygın şekilde kullanılan ve kullanıcılara kolaylık sağlayan QR kodlar, oltalama amaçlı internet sitelerine yönlendirebileceği gibi zararlı yazılım barındırıyor da olabilir.

Yozgat Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü yetkilileri, QR Kod kullanılarak yapılan dolandırıcılıklarla ilgili vatandaşları bilgilendirdi.

Yapılan uyarıda, “Tarama işlemi sonucunda istemediğimiz bir internet sitesine yönlendirme veya indirme işlemi gerçekleşiyorsa işlemi iptal edin. Yönlendirme aracılığıyla ulaştığınız uygulama veya internet sitelerinin erişim izni (konum, kişiler, kamera vb.) taleplerini dikkatlice gözden geçirin. Yönlendirilen adresin resmi ve güvenli bir bağlantı olduğundan emin olmadan kişisel verilerinizi paylaşmayın, ödeme vb. işlemler yapmayın” ifadelerine yer verildi.

Dolandırıcıların QR kodlarından kaçınmak için neler yapılabilir, sorusuna ise uzmanlar şu şekilde yanıt veriyor: “Öncelikle, QR kodlarının link içeren e-postalardan ya da telefon mesajlarından bir farkı olmadığını bilmelisiniz. Zira QR kodunun yaptığı şey sizi bir linke yönlendirmek. Bu linkin gittiği yerde bir giriş ekranı ya da bir ödeme formu olması hiçbir şeyi değiştirmiyor. Dolayısıyla tıpkı link içeren bir e-postada yapacağınız üzere, burada da QR kodunun kaynağını ve kodun sizi gönderdiği sitenin adresini iki kez kontrol etmelisiniz. QR kodunun yönlendiği sitede bir tuhaflık olduğunu sezdiğiniz takdirde, adresi biliyorsanız tarayıcıya manuel olarak girmeyi deneyin. Gerçek linklere barkodsuz erişilebilmesi gerekir. Reklam afişleri ya da bilgilendirme posterleri de dolandırıcıların hedefi olabilir. Kötü niyetli kişiler gerçek bir posterin ya da el ilanının üzerine kendi QR kodlarını kolayca yapıştırabilir. En bilinen çevrimiçi dolandırıcılık metotları bile her geçen gün kurbanlarına yenisini ekliyor. Dolayısıyla bu sefer erken davranıp QR kodu dolandırıcılığı çok fazla can yakmadan önünü almakta fayda var.” Haber Merkezi