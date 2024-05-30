Programa Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Hamdi Temel katıldı. Davet üzerine programa katılan Prof. Dr. Hamdi Temel, “Çevre Bilinci” konusunda seminer verdi. Program başlamadan önce piyano çalan öğrenciler konferans salonunu coşturdu.

Proje sorumlusu Final Okulları Müdür Yardımcısı Neşe Çelik, projenin tanıtımını yaparak öğrenciler ile beraber yoğun ve dolu dolu bir program yaptıklarını, çok yorulduklarını ama değdiğini belirtti. Daha sonra öğrencilerin yapmış oldukları etkinliklere geçildi.

Öğrenciler tarafından etkinlik kapsamında atıklar toplanarak belediyenin geri dönüşüm ünitelerine gönderilmek için paketlendi. Etkinlikte öğrencilerin duvarlara yapmış oldukları plastik atıklara yönelik resimler ve plastik atığa karşı görseller sergilendi.

Etkinlikte “İyilik Meclisi” tanıtımı ile slayt gösterileri başladı, öğrencilerin pankartlarındaki söylevler ve özel plastik atıklı giysileri olan öğrencilerin basketbol şöleni ile program devam etti.

Günün önemine dair öğrenciler şiirler okudu ve şarkılar söyledi.

Programa davetli olarak katılan Prof. Dr. Hamdi Temel konferansa başlamadan önce öğrencilere “Bugün öğreneceğiniz bilgileri öncelikle kendinizde uygulamanızı ve çevrenize anlatmanızı istiyorum. Bunu yapacaksanız konferansıma başlayacağım” diyerek söz vermelerini istedi. Sözü aldıktan sonra konferansa geçildi.

Temel, çevre bilincinin çok önemli olduğunu çünkü çevre ne kadar temiz ise tüm canlıların sağlıklarının daha iyi olacağını belirterek plastik kirliliğine vurgu yaptı.

Dünyada ilk plastik pet şişeler ile ilgili çalışma yapan akademisyenlerden biri olduğunu belirten Temel, mümkün oldukça cam şişelerden su içilmesi gerektiğini söyledi.

Temel, konuşmasında artık mikroplastiklerin kanlarda dolaştığını, kutuplara kadar ulaştığını ve beyini bile etkilediğini açıkladı.

Naylon poşet kirliliğini gündeme getirerek “Naylon Aşkı Öldürür” adlı kitap yazdığını ve poşetlerin vergilendirilmesi gerektiğini söyleyen Temel, alınan vergilerin ise sadece geri dönüşüm ünitelerinde kullanılması gerektiğinin altını çizdi.

Diyarbakır Büyükşehir adına konuşan Evin Dinar ise plastik atıkların toplanması ve imhası için tüm imkanları seferber edeceklerini söyledi.

Öğrencilerin tiyatrosu ise savurganlığın ve israfın ne kadar tehlikeli boyuta ulaştığını ve bu durumunda çevreyi kirlettiği bilgileri verildi.

Program sonunda çevreye yönelik şarkıları ve rap tarzı müzikleri seslendiren öğrenciler dinleyicilerden tam not aldı.

Program sonunda günün anlam ve önemine ait plaketler verilerek program sonlandırıldı.