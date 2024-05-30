Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, ilçede devam eden çalışmaları inceledi.

Çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alan Başkan Ekinci, yapılan çalışmalarla yeni bir modern Sorgun inşa ettiklerini söyledi.

Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Belediye Başkanı Ekinci, “Hanbaşı Mahallesinde yürüttüğümüz çalışmaları yerinde inceledik. Altyapısı, üstyapısı, peyzajı ile tüm mahallelerimizle bir bütünlük sağlayarak hayalimizdeki 'Modern Sorgun'u inşa ediyoruz. Attığımız her adımda şehrimizin gelecek yıllarını düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.