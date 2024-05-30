Av tüfeği sahiplerine yönelik bilgilendirme yapan emniyet güçleri, ruhsat yenileme işleminin son gününün 1 Eylül 2024 tarihi olduğu açıklandı.

Yozgatlı Av tüfeği sahiplerinin 1 Eylül 2024 tarihine kadar ruhsatlarını yenilemeleri gerektiği anımsatıldı.

Yapılan açıklamada şunlara yer verildi: “Yivsiz tüfek ruhsatnamesi geçerlilik süresi dolan vatandaşlarımızın 01 Eylül 2024 tarihine kadar ruhsatnamelerini yenilemeleri gerekmektedir. Ruhsatnamelerini yenilemeyen vatandaşlarımızın ruhsatnameleri 01 Eylül 2024 tarihinden itibaren geçersiz sayılacak ve 2521 sayılı kanunun 13. maddesi gereğince; Tüfek muhafaza altına alınarak her bir tüfek için 4 bin 538 lira para cezası uygulanacak. Tüfeğin 1 ay içerisinde ruhsatlandırılması veya menşeine yarar belgenin ibraz edilmemesi halinde mülkiyeti kamuya geçecektir.”