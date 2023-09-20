19 Eylül Gaziler Günü münasebetiyle Diyanet İşleri Başkanlığı organizasyonuyla ülke genelinde yapılan sabah namazı buluşması Yozgat’ta Bilal Şahin Cami'nde gerçekleştirildi.

Vatan sevgisi, şehitlik ve gaziliğin önemine değinen Müftü Gülden, "Şehitlik ve Gazilik hiçbir maddi değerle ölçülemeyecek ve hiçbir dünyevi makam ile sınıflandırılması yapılamayacak önemde unvanlardır. Bu kutsal toprakların her mahallesinde İslam için, vatanımız için ve milletimiz için canlarını seve seve verecek vatansever halkımızın olduğunu biliyor ve gurur duyuyoruz. Rabbim sizlerden razı olsun” şeklinde konuştu.

Gülden, sabah namazını kıldırmasının akabinde yaptığı dua sonrası İl Müftülüğü tarafından cemaate simit ve çay ikram edildi. (Haber Merkezi)