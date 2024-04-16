Divanda Yozgatlı Isim

Belirlenen 15 kişilik Başkanlık Divanında Yozgatlı Sadir Durmaz’da yer aldı. Durmaz divanda Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı görevini üstlendi.

Partiden yapılan yazılı açıklamaya göre, Genel Başkan Yardımcıları Kamil Aydın'ın yerine İlyas Topsakal, Pelin Yılık'ın yerine Ahmet Selim Yurdakul, Filiz Kılıç'ın yerine ise Zühal Topcu geldi. Genel Sekreter Yardımcısı Bahadır Bumin Özarslan da görevini Vahit Kayrıcı'ya devretti.

MHP'nin 12 genel başkan yardımcısı, 1 genel sekreter ve 2 genel sekreter yardımcısından oluşan yeni Başkanlık Divanı şu şekilde:

Teşkilat İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Edip Semih Yalçın, Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, Siyasi İşler, Parlamento ve Yürütme ile İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kalaycı, Ekonomik ve Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı İsmail Faruk Aksu, Medya, İletişim ve Dijital Mecralardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, Mali İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, Türk Dünyası ve Uluslararası İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı İlyas Topsakal, Araştırma-Strateji Geliştirmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yöter, Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, Aile, Kadın ve Sosyal Hizmet Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Selim Yurdakul, Mesleki ve Sivil Toplum Kuruluşları ile İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım, Parti İçi Eğitim, Siyaset ve Liderlik Okulundan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Zuhal Topçu, Genel Sekreter İsmet Büyükataman, Genel Sekreter Yardımcısı Vahit Kayrıcı, Genel Sekreter Yardımcısı Tamer Osmanağaoğlu.

SADİR DURMAZ KİMDİR?

Karadeniz Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü mezunudur. Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürlüğünde Müfettiş Yardımcılığı, Müfettişlik, Daire Başkanlığı, Genel Müdür Yardımcılığı ve Genel Müdürlük, Milletlerarası Kooperatif ve Çalışma Ekonomisi (CIRIEC) Araştırma Merkezi Türkiye Daimi Komite Üyeliği, Türk Kooperatifçilik Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu Üyeliği, Gübre Fabrikaları T.A.Ş. (Gübretaş) Yönetim Kurulu Başkanlığı, Güvensigorta Türk A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı, Tarım Kredi Spor Kulübü Başkanlığı, Dünya Bankası İşbirliği ile Tarım Kredi Kooperatifleri Yeniden Yapılandırma Projesi Koordinatörlüğü yapmıştır. MHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olarak görev yapmaktadır. 2009 yerel seçimlerinde MHP'den Yerköy belediye başkan adayı oldu. TBMM 24 ve 25. dönem Yozgat, 27 ve 28. dönem Ankara milletvekilidir. Evli ve iki çocuk babasıdır.