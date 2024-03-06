Ziyaretlerinde esnaf ve vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılanan Yıldırım önceki gün halk pazarı esnafını ziyaret etti. Şikayet, talep ve önerilerini dinledi. Yıldırım, "Bizlere kalbini açan, güler yüz ve hoş sohbetleri ile karşılayan kıymetli pazar esnafımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Ziyaret ettiği halk pazarında esnaf ve vatandaşlar tarafından ilgiyle karşılanan DEVA Partisi Yozgat Belediye Başkan Adayı Mesut Yıldırım, hem pazar esnafı ile hem de vatandaşlarla sohbet etti.

“EN BÜYÜK SORUN AKARYAKIT ZAMLARI”

Pazar yerinde ihtiyaç ve istekleri dinleyen Yıldırım, ziyareti sonrası yaptığı açıklamada pazarcı esnafının durumunu dile getirerek şu ifadelere yer verdi: "Yozgat'ta tüm esnaflarımız gibi pazar esnafımız da dertli. Zor şartlar altında ekmeğini kazanmaya çalışıyor. Burada en büyük sorun akaryakıta gelen zamlar. Akaryakıt zamları her şeye yansıyor. Tarımda girdi maliyetleri yükseldiği için meyveyi sebzeyi yerinde zaten pahalıya alıyor. Üzerine bir de akaryakıt-nakliye ücretleri eklendiğinde geçen yıl pazarda 5 lira olan meyve sebzeyi bu yıl 40 liraya 50 liraya satmak zorunda kalıyor. Pazarcı esnafımız pahalıya aldığı için pahalıya satıyor."

"KAPALI PAZAR YERİ SORUNU"

Pazar esnafının bir başka sorununun kapalı pazar yerindeki tadilat ve tadilatın 3 aydır bitirilememesi olduğunu ifade eden DEVA Partisi Yozgat Belediye Başkan Adayı Mesut Yıldırım, açıklamasına şöyle devam etti: "Pazar esnafımızın bir başka önemli sorunu, ilimiz merkezinde bulunan kapalı pazar yeri. Edindiğim bilgilere göre burada başlayan çalışma her ne ise 3 aydır bitirilememiş. Yolda kazılan yerler kapatılmamış, buradan çıkan hafriyat önceki gün yağan yağmur ile yola taşınmış ve ortam çamur deryasına dönmüş. Bu nedenle pazar esnafı doğru dürüst tezgah açamadığı gibi vatandaş da kazılan yol ve çamur nedeniyle pazara ulaşmakta zorluk çekiyormuş. 3 ay uzun bir süre ve bu sürede adamlar koskoca bina dikiyor. Oysa çalışma zamanında tamamlansa veya önlem alınsa küçücük bir sorun bu kadar büyümeyecekti.”

"PAZAR ESNAFIMIZA VE HALKIMIZA ÇOK TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Bir kentin kalbini attığı en önemli yerlerden birinin halk pazarları olduğunu ifade eden DEVA Partisi Yozgat Belediye Başkan Adayı Mesut Yıldırım açıklamasını şu şekilde sonlandırdı: “Yozgat’ın kalbinin attığı yerde, halk pazarında bizi güler yüzle ve dostlukla karşılayan herkese çok teşekkür ediyorum. Hem esnafımız hem de vatandaşımız her geçen gün artan hayat pahalılığıyla mücadele etmek zorunda kalıyor. Bu zorlu süreçlerin kısa sürede son bulması için mücadele edeceğiz. Daha yaşanabilir bir kent için, küçük sorunları büyümeden çözmek için tüm gayreti göstereceğiz. Yozgat’ı daha güzel bir kent yapacağız.”