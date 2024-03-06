Diva Sen Genel Başkanı Osman Taşçı, Anayasa Mahkemesinin Diyanet Sen Sendikası ve Memur Sen Sendika üyesi memurlarına ödenen Toplu Sözleşme İkramiyesinin iptal edilmesi üzerine bir açıklama yaptı.

Genel Başkan Taşçı yaptığı açıklamada, “Yapmayın demiştik. Bencillik zararlıdır demiştik. Diğer kurumlardaki sendikalar bu yanlışı yapsa da Diyanet Sen olarak siz yapmayın demiştik. Ama dinletemedik” dedi.

Başkan Taşcı, Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları söyledi: “İptal istemiyle açılanı davada, Anayasa Mahkemesi sendika üyesi memurlara ödenen ‘Toplu Sözleşme İkramiyesini’ iptal etti. Diyanet Sen’in de içinde yer aldığı Memur Sen ikramiyenin iptal edilmesinden Cumhuriyet Halk Partisi (CHP)’yi sorumlu tuttu. Ey Memur Sen ve ey Diyanet Sen dönün bir de kendinize bakın. Nerede yanlış yaptığınızı düşünün. Ey Diyanet Sen! Siz değil miydiniz genel merkeze gelmeden önce ‘isâr’ konusunu kürsüden ballandıra ballandıra anlatanlar. Size ne oldu da üç kuruşa ‘mümin kardeşimiz’ dediğiniz kişilerin ikramiyeden pay almasının önüne geçtiniz. Yüzde 2 dayatması ile sadece kendi cebinizi doldurma derdine düştünüz. Ey Diyanet Sen’in yöneticileri! Anayasa Mahkemesi’nin iptal kararını ‘ilahî adalet’in tecellisi ve beceriksizliğiniz olarak düşünmenizi öneriyoruz. ‘İslâm kardeşi’ diye tanımladığınız kişilerin üç kuruş almalarını hazmedemediniz. Karşılığında, savunmaya çalıştıklarınız da siz de bu haktan mahrum kaldınız. Mahkemenin aldığı kararla memurlar ayda 345 liradan mahrum olmuşsa bunun asıl sebebi sizin açgözlülüğünüz ve ‘isâr’ ahlakını kürsüye mahkûm etmenizdir. Şimdi ağlamayın, kendi kabahatinizi örtmek için başka yerlerde suçlular aramayın. Siz de en az onlar kadar suçlusunuz. Bari yanlış yaptığınızı itiraf edip özür dileyin ve bir daha böyle bir yanlış yapmayacağınıza söz verin. Kurumumuzdaki tüm görevlilere de sesleniyoruz. Sendikal farklılık gözetmeksizin hepinizi kucaklamak için buradayız. Gelin ayrışmalara son vermek için Vakit Diva Sen Vakti diyelim.”