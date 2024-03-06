Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik faaliyetleri kapsamında çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Merkez ve ilçelerde çalışmalara devam eden emniyet ekipleri vatandaşlara uyarılarda bulunuyor.

Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “Toplum Destekli Polislik faaliyetleri kapsamında, Akdağmadeni İlçe Emniyet Müdürlüğü, Boğazlıyan İlçe Emniyet Müdürlüğü, Çandır İlçe Emniyet Amirliği, Çayıralan İlçe Emniyet Amirliği, Çekerek İlçe Emniyet Müdürlüğü, Kadışehri İlçe Emniyet Amirliği, Sarıkaya İlçe Emniyet Amirliği, Yerköy İlçe Emniyet Müdürlüğü personelimizce, 05 Mart 2024 tarihinde 438 vatandaşa 112 Acil Çağrı Sistemi, KADES, UYUMA, Dolandırıcılık, En İyi Narkotik Polisi Anne, NARVAS, projeleri ve konularında bilgilendirme yapılarak broşür dağıtıldı. 6 okul 639 öğrenciye Genel trafik kuralları, Yayaların sorumlulukları ve uyması gereken kurallar, Bisiklet sürücülerinin sorumlulukları ve uyması gereken kurallar, Trafik işaret cihaz ve levhalarının önemi ve anlamı, Emniyet kemeri kullanmanın önemi konularında eğitim verildi” ifadelerine yer verildi.