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Yozgat’ın da aralarında bulunduğu IPARD destekleri 3. dönem tanıtım toplantısı gerçekleştirildi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, “IPARD 3 Programı döneminin en büyük yeniliği, bugüne kadar 42 ilimizde kullandırdığımız IPARD desteklerini bundan böyle 81 ilimizin tamamında yatırımcılarımızla ve çiftçilerimizle buluşturacak olmamızdır” dedi.

Yumaklı, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) tarafından Kahramanmaraş’ta düzenlenen “IPARD Destekleri 3. Dönem Tanıtım Toplantısı”nda yaptığı konuşmada, 6 Şubat 2023 günü, tüm ülke olarak acı bir felaketin sabahına uyanıldığını, geride derin acılar bırakan felaket sonrası ülkenin yaralarını sarmak için tek vücut halinde seferber olduğunu anımsattı.

Bakanlık olarak arama kurtarma, depremzedelerin barınma ve diğer insani ihtiyaçlarının karşılanması için bölgede etkin rol üstlenildiğini belirten Yumaklı, şöyle konuştu: “Bölgede en kritik dönemde yaklaşık 15 bin personel ve 5 bin makine ekipmanla çalışmalara destek verdik. Asrın felaketine rağmen bölge insanı tarlasını boş, hayvanını yemsiz bırakmamış, zor şartlar altında bile üretime devam etmiştir. Bu vesileyle kadirşinas siz değerli üreticilerimize şükranlarımı sunuyorum. Bilindiği gibi IPARD desteklerimize 2011 yılında başladık. Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti’nin eş finansmanı ile kırsalımıza önemli destekler sağlıyoruz. Verdiğimiz hibe destekleri ile sektörümüze teknolojik ve yenilikçi değişimler çerçevesinde işletmelerini yeniden yapılandırılmasını sağlıyoruz. Bakanlığımız, 12 yılı aşkın bir süredir uygulamakta olduğu IPARD ile kırsaldaki girişimcilerimize farklı 17 sektörde yeni yatırım imkanları sundu. Bugüne kadar 25 bin 645 projeye toplam 45,6 milyar lira hibe desteği verdik. Bu hibeler sayesinde ülkemizin tarım ve gıda sektörlerine 98,2 milyar lira tutarında yatırım kazandırılmıştır. Bu yatırımlarla 96 bin 500 istihdam sağlanmasına katkıda bulunmuştur. Ayrıca, Kahramanmaraş’ta da IPARD I ve II kapsamında 733 projeye yaklaşık 2 milyar lira hibe desteği vererek, sektöre 4 milyar liralık yatırım yapılmasını sağladık. Böylece, kırsal kalkınma gündemine yeni bir soluk ve heyecan getirdi. Zira, IPARD’ın kırsal kalkınma yaklaşımının temelinde sadece destek vermek yok. IPARD ile kırsal kalkınmayı planlı ve sürdürülebilir bir anlayışla, üretim ve insan odaklı bir bakışla ele almak bulunuyor. Bu nedenle, IPARD Programı ile bir yandan üretimi diğer yandan üretilenin yerinde işlenmesi ve pazarlanması destekliyoruz. Yani zincirin tüm halkalarını birbirine bağlıyoruz.”

IPARD PROGRAMI HİBE DESTEKLERİ ARTIK 81 İLDE

Yumaklı, kırsal kalkınma çalışmaları için yeni bir dönemi, bugün başlatmaktan büyük bir mutluluk duyduğunu dile getirdi.

2024 yılından itibaren, 7 yıl süreyle uygulanacak IPARD 3 Programı ile önceki IPARD Programlarında gösterilen başarının geride bırakılacağını ifade eden Yumaklı, “Vereceğimiz desteklerle tarım ve gıda sektörlerimize yeni yatırımlar kazandırarak kırsaldaki insanımıza iş imkânları oluşturmayı hedefliyoruz. IPARD 3 Programı döneminin en büyük yeniliği, bugüne kadar 42 ilimizde kullandırdığımız IPARD desteklerini bundan böyle 81 ilimizin tamamında yatırımcılarımızla ve çiftçilerimizle buluşturacak olmamızdır. Böylece, girişimcilerimizden bu yönde gelen yoğun talepler karşılanmış olacağı gibi programın ilk defa uygulanacağı illerimize kırsal kalkınma alanında önemli yatırımlar kazandırılmış olacaktır. TKDK, IPARD Programı’nın ilk defa uygulanacağı illerimizde irtibat ofisleri açılmış ve bu ofislerde personelimiz görevlerine başlamıştır. Yeni programla beraber, şimdiye kadar destek verdiğimiz sektörlere ilave olarak yumurta işleme sektörü, yem bitkileri yetiştiriciliği, tuzlu sularda su ürünleri yetiştiriciliği ve yerel yönetimlerimizin faydalanacağı kırsal altyapı tedbirlerinin de yer alacağını ifade etmek istiyorum.” değerlendirmelerinde bulundu.

“BU ZİYARETLER, ACILARIMIZI KISMEN DE OLSA UNUTMAMIZA VESİLE OLUYOR”

TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Vahit Kirişci, IPARD III Programı’nın tanıtımı için Kahramanmaraş’ın seçilmesinin kendilerini çok mutlu ettiğini belirtti.

Kahramanmaraş’ın IPARD III desteklerinden de daha fazla yararlanmasını arzu ettiklerini vurgulayan Kirisçi, “Bu ziyaretler, acılarımızı kısmen de olsa unutmamıza vesile oluyor. Yaralarımızın sarılmasına ciddi katkı sağlıyor. Yeni Kahramanmaraş’ın inşası için de büyük bir motivasyon kaynağı oluyor.” diye konuştu.

“ORTA-AĞIR HASARLI VEYA ACİL YIKILACAK DURUMDA OLAN PROJELERİN KAPANIŞLARINI GERÇEKLEŞTİRDİK”

TKDK Başkanı Dr. Ahmet Antalyalı, IPARD Programı kapsamında ülkemize ayrılan fonları, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu olarak 13 yıldır yatırımcılara hibe olarak kullandırdıklarını dile getirdi.

Özellikle kırsal bölgelerde yapılan yatırımlara verilen hibeler yoluyla, yatırımcıların hayallerini gerçekleştirdiklerini ve Türkiye yüzyılı hedefine katkı sağladıklarına işaret eden Antalyalı, şunları kaydetti: “Bugüne kadar 42 ilimizde uygulanan IPARD Programlarının, Sayın Bakanımızın girişimleri ve destekleri sonucunda, IPARD 3 dönemi ile artık ülkemizin tamamında uygulanacağını belirtmekten memnuniyet duyuyorum. TKDK olarak, yola çıktığımız günden bu yana IPARD destekleriyle, rekabet gücü yüksek, en yeni teknolojileri kullanan, sadece yurt içi tüketime yönelik değil, aynı zamanda ihracat için de üretim yapan işletmelerin sayısını artırdık. Ayrıca üretimin kayıt altına alınmasını, kalite ve üretim standartlarının AB standartlarına yükseltilmesini ve girişimciliğin her anlamda geliştirilmesini kendimize ilke edindik. Şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonraki süreçte de kırsal kalkınmayı sadece ‘destek vermek’ olarak değil üretimin çeşitlendirilip artırılması, kırsal nüfusun gelirinin yükseltilmesi, hayvancılık sektörünün gelişmesi ve modernizasyonu, yerelde yan sanayilerin büyümesi, istihdamın artırılması ve kırsal nüfusun yerinde tutunması gibi pek çok parametresi olan ve çok yönlü bir alan olarak ele alıyoruz. Ayrıca, içinde bulunduğumuz dönemde dünyanın da üzerinde önemle durduğu çevrenin korunması, yeşil mutabakatın uygulanması, atık yönetimi, doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımı konularında da ülkemizin geleceğine katkıda bulunuyoruz. Yaşadığımız deprem acısını devletimiz etkin şekilde sarmaya devam ediyor. TKDK olarak bölgedeki yatırımcılarımıza destek olmak adına bizlerin de yaptıklarından birkaçını izninizle özetlemek istiyorum. Deprem bölgesindeki IPARD projeleri için bürokratik kuralların daha esnek olarak uygulanmasını sağladık. 5 yıllık izleme süresinin beklemeksizin, orta-ağır hasarlı veya acil yıkılacak durumda olan projelerin kapanışlarını gerçekleştirdik. Bu projeler için herhangi bir geri ödeme talep edilmedi. Malatya, Kahramanmaraş ve Hatay illerinde yatırım süreci devam etmekte olan projelerimizin toplam hibe tutarını yükselttik. Bu acıların bir daha yaşanmaması temennisiyle, buradan bir kez daha ülkemize ‘geçmiş olsun’ dileklerimi sunmak istiyorum.”