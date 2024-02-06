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Sorgun Kaymakamı İhsan Emre Aydın başkanlığında “Okul Güvenliği" toplantısı yapıldı.

Düzenlenen toplantıya Kaymakamı İhsan Emre Aydın’ın yanı sıra İlçe Jandarma Komutanı İzzet Görenli, İlçe Emniyet Müdürü Cenk Gedik, İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Öcal, Şube Müdürleri ve okul müdürleri katıldı.

Toplantıda İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü sunumu Rehberlik Araştırma Merkezi Müdürü Abdullah Yılmaz, Jandarma Komutanlığı sunumu İlçe Jandarma Komutanı İzzet Görenli, Emniyet Müdürlüğü sunumu ise Emniyet Müdürü Cenk Gönen tarafından yapıldı.

Sunum sonrasında ilçe genelindeki okullardaki öğrenci ve velilerinin daha güvenli ve huzurlu bir eğitim-öğretim yılı geçirmelerini sağlamak amacıyla okulların yakın çevresinde ve okul güzergahlarında alınacak tedbirler ile yapılacak çalışmalar değerlendirildi.

Okul çevresindeki güvenlik kameraları, uyuşturucu ve uyarıcı maddelerle mücadele, öğrencilerin güvenliği, okul çevrelerinde yapılacak trafik denetimleri konuları ele alındı.