Kaymakamlık tarafından uygulanacak olan eğitim projeleri destek programı ile ilçede öğrencilere kimlik ve kişilik kazandırma, proje yapma ve uygulama becerilerinin geliştirilmesi, sosyal hayata katılımlarının artırılması hedeflendi.

Boğazlıyan Kaymakamlığından yapılan açıklamada; “Proje ile gençlerin ve çocukların evrensel ve insani değerlere sahip, milli ve manevi değerlerine bağlı, çevreye saygılı bilgi ve özgüven sahibi, etkin, girişimci ve uluslararası alanda akranlarıyla rekabet edebilecek seviyede bireyler olarak kendi potansiyellerini tam anlamıyla gerçekleştirebilecekleri imkân ve zemini oluşturmak amaçlanmıştır. Yapılan projelere Kaymakamlığımız başta olmak üzere; Boğazlıyan Belediyesi, Belde Belediyeleri, Ticaret ve Sanayi Odası, Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi, Ticaret Borsası, Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi tarafından sponsorluk sağlamıştır. Projelere destek sağlayan kurumlarımıza teşekkür ediyoruz” ifadelerine yer verildi. Haber Merkezi