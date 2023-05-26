Şehit Osman Belkaya Anadolu İmam Hatip Lisesi yoğun geçen 2022-2023 eğitim öğretim yılının ardından okul bahçesinde bahar şenliği düzenlendi.

Şefaatli Şehit Osman Belkaya Anadolu İmam Hatip Lisesi geçen sene ilkini düzenledikleri bahar şenliğini geleneksel hale getirerek okul bahçesinde 2’inci kutlama yaptılar. Öğretmen ve öğrencilerin doyasıya eğlendiği şenlikte, voleybol turnuvası, bardaklara su doldurma, halat çekme, nesne tanıma, çuval yarışı, yumurta taşıma, acı biber yeme, sandalye kapmaca ve elma yeme yarışmaları yapıldı. 2 gün boyunca öğrencilerimize yemek ve ikramlarda bulunuldu. Haber Merkezi