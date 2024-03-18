Dereceye Giren Öğrencilere Ödül

Sorgun İlçe Milli eğitim Müdürlüğü ve İlçe Müftülüğü arasından gerçekleştirilen iş birliği kapsamında ortaokullar arası şiir yarışması düzenlendi.

12 Mart İstiklal Marşının Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü ile 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi ve Şehitleri Anma Günü etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen yarışma gerçekleştirildi.

İlçe Müftülüğü tarafından oluşturulan komisyonda yarışmaya başvuran öğrenciler arasından3 öğrenci dereceye girdi. Dereceye giren öğrencilere İlçe Müftüsü İsa Yaykın tarafından ödülleri takdim edildi. Programın sonunda yarışmaya katılan öğrencilere, onlara eşlik eden okul müdürlerine ve öğretmenlerine teşekkür eden Yaykın, ecdadına saygılı vatanına milletine devletine bağlı nesiller yetiştirmenin önemine değindi.