Kırmızı siyahlı ekip deplasmanda Hacılar Erciyesspor’i 2-1 mağlup ederek ligde liderliğini korudu.
MAÇTAN DAKİKALAR
2. dakikada Yozgat Bozokspor atağında ceza alanı içerisinde Mustafa Değirmenci topla buluştu. Sert şutunu Hacılar Erciyes kalecisi Batuhan Kaya kornere çeldi.
10. dakikada hızlı gelişen Hacılar Erciyes atağında Bora Barlas’ın vuruşu yan ağlarda kaldı.
22. dakikada Bozokspor’un kazandığı korner atışını Emin Altunay kullandı. Penaltı noktası üzerinde Ahmet Üner’in kafa vuruşu kaleci Batuhan Kaya’da kaldı.
30. dakikada Hacılar Erciyesspor’un kazandığı serbest atışı Bora Barlas kullandı. Bozokspor kalecisi Mücahit Atalay zamanında kalesinde çıkarak topu yumruklarıyla uzaklaştırdı.
33. dakikada Hacılar Erciyesspor, orta alanda atak geliştirdi. Selahattin Enes Kılıç’ın ceza alanı üzerinden sert şutunu Bozokspor kalecisi Mücahit Atalay kornere çeldi.
59. dakikada Bozokspor atağında ceza alanı üzerinde topla buluşan Mustafa Değirmenci sert şutunu az farkla auta çıktı.
61. dakikada Hacılar Erciyesspor savunmasının uzaklaştırmak istediği top Emin Altunay’da kaldı. Emin Altunay’ın cezaalanı üzerinden sert şutu direkten dönen topu Umut Koray Öz tamamlamak istedi. Kaleci Batuhan Kaya kornere çeldi.
62. dakikada Bozokspor’un kazandığı korner atışını Emin Sütçü kullandı. Topa iyi yükselen Ahmet Üner kafa ile ağlara gönderdi. 0-1
64. dakikada Bozokspor’un kazandığı korner atışını Emin Sütçü kullandı. Ahmet Üner kaleciden önce yükselerek topu ağlarla buluşturdu. 0-2
75. dakikada Hacılar Erciyesspor atağında topla buluşan Yusuf Karaboğa fileleri havalandırdı. 1-2
83. dakikada Hacılar Erciyesspor atağında sağ kanattan Enes Kılıç’ın ortasına iyi yükselen Yusuf Karaboğa’nın kafa vuruşu kaleci Mücahit Atalay’da kaldı.
90+5. Dakikada Bozokspor’un hızlı geliştirdiği atakta Mustafa Değirmenci aldığı topla cezaalanı içerisine girdi. Erciyes savunması zamanında müdahale ederek mutlak golü önledi.
90+7. Dakikada Bozokspor’dan Mustafa Değirmenci cezaalanı içerisinde topla buluştu. Sert şutu az farkla auta çıktı.Kaynak: Haber Merkezi