Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e iade-i ziyarette bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel’e CHP Genel Merkezinde iadeiziyarette bulunuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı CHP Genel Başkanı Özel karşıladı. Erdoğan’a Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ile AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş eşlik ederken, Özel’in yanında ise CHP İstanbul Milletvekili ve eski büyükelçi Namık Tan hazır bulundu.

CHP Genel Merkezine, Cumhurbaşkanlığı Forsu’nun bulunduğu Türk bayrağı çekildi.