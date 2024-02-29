Yaklaşan seçimler öncesinde emeklilerin beklediği ek zamla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan Kütahya'da konuştu. Detaylar haberimizde:

Yaklaşan yerel seçimler öncesinde sık sık emeklilere ek zam yapılacağı yönünde haberler yapılırken, Cumhurbaşkanı, AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, konuyla ilgili Kütahya’da önemli açıklamalar yaptı.

Muhalefetin seyyanen zam önerilerini de hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ‘Şimdi birileri çıkıyor emekli maaşlarına 7 bin lira, 10 bin lira seyyanen ekleyelim diyerek kendi akıllarınca emeklilerimizi tahrik ediyor. Bakınız bizim ülkemizde hâlihazırda 16 milyon emeklimiz var. Emekli maaşlarına 7 bin lira eklemek demek bütçeden yaklaşık 1,4 trilyon lira... 10 bin lira eklemek demek, 1,9 trilyon liralık bir kaynağı buraya aktarmak demektir. Dikkat ediniz mevcut maaşların tutarından söz etmiyorum. Sadece 7 bin lira veya 10 bin lira olarak ifade edilen ek artışın maliyetini anlatıyorum. Yani 2024 yılı boyunca ülkemizde tek çivi çakmasak, tüm yatırım bütçesini buraya aktarsak bile bu gideri karşılamaya yetmiyor. Aynı şekilde deprem harcamalarının tamamını bu iş için kullansak yine yeterli gelmiyor.’ diye konuştu.