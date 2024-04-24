Yozgat’ta 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin 104. açılış yıl dönümü dolayısıyla kutlama programları gerçekleştirilirken geçmiş dönemlerden farklı etkinlikler de düzenlendi.

ÇEŞİTLİ EĞLENCELER DÜZENLENDİ

Sabah saatlerinde Valilik tarafından düzenlenen etkinlikleri belediyenin yaptığı etkinlikler izlerken 23 Nisan coşkusu Yozgat’a yansıtıldı.

Bu yıl Yozgat’ta belediye tarafından Yimpaş Alışveriş Merkezinden Cumhuriyet Meydanına kadar vosvos araçlarla birlikte, çokça vatandaşın katıldığı yürüyüş düzenlendi. Yürüyüş ve akabinde Cumhuriyet Meydanında kurulan sahne ile birlikte çeşitli eğlenceler düzenlendi.

Gerçekleştirilen eğlenceye katılım sağlayan vatandaşın yoğunluğu ise gözlerden kaçmadı.

“HEP BİRLİKTE KUTLUYORUZ”

Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen programa katılan Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan ise bir açıklamada bulundu.

Arslan açıklamasında, “Yozgatlı hemşerilerimizle beraber, halkımızla beraber 23 Nisan coşkusunu hep birlikte kutluyoruz. İnşallah bundan sonra da hep böyle olacak” dedi.

YOZGAT BAYRAM COŞKUSUNU YAŞADI!

Meydana toplanan halkı daha fazla meşgul etmek istemediğini ifade eden Başkan Arslan, “Sizleri daha fazla meşgul etmek istemiyorum. Çünkü çocuklarımız buraya eğlenmeye geldiler, bu coşkuyu ve sevinci yaşamaya geldiler. Ben hepinizi tekrar sevgiyle, saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Gününüz güzel geçsin” ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet Meydanı’nda dans ve halk oyunları gösterilerinin sunulduğu kutlamalarda Yozgat halkı gün boyunca bayram coşkusunu doyasıya yaşadı.