Törenin ilk düzenlendiği yıl olan 2018’den 2022’ye kadar aradan geçen 5 yılda çimento, cam, seramik sektörlerinin toplam ihracatının yüzde 78 arttığı belirtildi.

Seramik, çimento, cam sektörlerinin ihracatçı firmalarını bünyesinde bulunduran ve 2 binin üzerinde üyesiyle tek ve koordinatör ihracatçı birliği olan Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri İhracatçıları Birliği (ÇCSİB) tarafından düzenlenen 5. İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni, sektör temsilcileri ve ihracatçı firmaların katılımıyla gerçekleşti. ÇCSİB Yönetim Kurulu Başkanı Erdem Çenesiz, ÇCSİB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Abdulhamit Akçay ve Tansu Kumru’nun açılışını yaptığı törende 46 firmaya toplam 78 ödül takdim edildi.

“Krizlerin içindeki fırsatları değerlendirdik”

Töreni düzenledikleri ilk yıl olan 2018’de 3,2 milyar dolar olan ihracatlarını 2022 yıl sonu itibarıyla 5,6 milyar dolara ulaştırdıklarını söyleyen ÇCSİB Başkanı Erdem Çenesiz, “Son beş yılda ihracatımızı yüzde 78 artırarak muazzam bir başarıya imza attık. Üstelik bu beş yıl, ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşı, Covid-19 pandemisi, kısıtlamalar, Rusya-Ukrayna Savaşı, enerji tedariki ve maliyetleri ve dünyayı saran ekonomik kriz endişesi gibi pek çok krizin ve belirsizliğin art arda yaşandığı yıllardı. Tüm bunlara rağmen firmalarımız elde ettikleri bu başarıyla aslında krizler karşısında ne denli esnek ve dayanıklı olduklarını, bilgi birikimlerini, tecrübelerini ortaya koydu. Krizlerin içindeki fırsatları en iyi şekilde değerlendirerek sektörlerimize değer kattılar. Göstermiş oldukları başarıdan dolayı tüm firmalarımızı kutluyorum” dedi.

Çenesiz, 2022 yılında üç sektörün toplam ihracatının bir önceki yıla göre değer bazında yüzde 17 arttığını belirtti.

“Bu yılın ilk 8 ayında 3,3 milyar dolar ihracat yaptık”

2023 yılına ve önümüzdeki döneme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Çenesiz, “Dünya genelindeki ekonomik durgunluk, kriz endişesiyle yaşanan talep daralması ve maliyet artışları neticesinde inşaat sektöründeki yavaşlamadan dolayı bu hedefimizi revize ettik. Bu yılın ilk 8 ayında 3,3 milyar dolarlık ihracat yaptık. Hedefimiz, deprem sonrası artan iç talebi de karşılayarak geçen yıla ait ihracat değerimizi korumak. 2024 yılı itibarıyla ise global gelişmelere de bağlı olarak ihracatımızı yeniden artıracağımıza ve bu artışı uzun yıllar koruyacağımıza inanıyoruz. Nasıl ki yıllardır global krizlerden başarıyla çıktık, bu kez de yeni başarılarla çıkacağız” diye konuştu.

Törende, 2022 yılında ‘En Fazla İhracat Yapan Firmalar’, ‘En Yüksek İhraç Birim Fiyatına Sahip Firma’ ve ‘İhracatını En Fazla Artıran Firma’ kategorilerinde ödüller takdim edildi. (İHA)