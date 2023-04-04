İlçe Tarım Müdürlüğünce zabrus (ekin kamburu) böceği konusunda uyarılarda bulunuldu.

“TOPLU OLARAK GÖRÜLÜRLER”

İlçe Tarım Müdürlüğünce zabrus hakkında verilen bilgide, “Erginler1.0-2.0 cm boyunda ve yaklaşık 0.5-1.0 cm enindedir. Sırt kısımları dışbükey ve parlak siyah renklidir. Sırtlarında uzunlamasına nokta ve çizgiler vardır. Larvaların baş ve göğsü kahverengi, karın kısmının üstü kestane renginde olup alt kenarları kirli beyazdır. Olgun larva boyu ise 2.0-3.0 cm arasında değişir. Üç çift göğüs bacağı vardır. Mayıs ayından itibaren erginler çıkar. Erginler yazın sıcak günlerinde toprak içinde yazlamaya girer. Sonbaharda yağışların başlaması ile topraktan çıkan erginler yumurtalarını toprağa bırakırlar. Yumurtalar 10-20 gün içinde açılır. Larvalar çok hareketli olup toplu olarak görülürler. Yılda bir döl verir” denildi.

“KEMİREREK ZARARLI OLURLAR”

Nasıl zarar verir konusuna da açıklık getiren Müdürlükten, “Genç larvalar, sonbahar aylarında uygun koşulları bulduklarında ekin yapraklarını toprak içine çekerek yerler. Olgun larvalar ilkbaharda yaprak ve sürgünleri yiyerek zararlı olurlar, m2’de 3-4 larva olduğunda tarlalarda yer yer yenik bölümler, açık hububat sıraları ve boşluklar görülür. Erginler hasada yakın günlerde başak tanelerini, ekimde ise toprak altındaki taneleri kemirerek zararlı olurlar” bilgileri aktarıldı.

“BUĞDAYGİLLERDE BESLENİR”

Son olarak Müdürlük tarafından, “Ergin ve larvaları yabani ve kültürü yapılan tüm buğdaygillerde beslenir. Başlıca buğday, arpa, yulaf ve çavdarda zarar yapar. Bazen çimlenmekte olan mısır tohumlarında da zararlı olmaktadır. Zararlı olmadığı bitkilerle ekim nöbeti uygulanmalıdır. Nadasa bırakılan tarlalar uygun bir zamanda derince sürülmek suretiyle yabancıotlar yok edilmelidir. Tahıllar olgunlaşır olgunlaşmaz bekletmeden hasat edilmelidir. Kullanılacak ilaçlar ve dozları hakkında en yakın il veya ilçe müdürlüklerine başvurulmalıdır” ifadeleri paylaşıldı. Haber Merkezi