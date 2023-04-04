İl Genel Meclisi Başkanı İskender Nazlı başkanlığında yapılan toplantıda 3 gündem maddesi konuşularak karara bağlandı.

Toplantıda ilk gündem maddesi olarak Yerköy ilçesi Delice Köyü’nün alan sınırının ve köy yerleşik alan civarı sınırının tespiti maddesi görüşülerek İmar ve Bayındırlık Komisyonuna oy birliği ile havale edildi.

Gündemin 2’inci maddesi olarak ise Güneş Enerji Santrali (GES) projesi konuşuldu. İmar ve Bayındırlık Komisyon Başkanı Mustafa Gezer tarafından hazırlanan proje raporu okundu. Okunan rapor oy birliği ile kabul edildi.

3’üncü maddede ise İl Genel Meclisi’nin 2022 Denetim Komisyonu raporu okunarak meclis üyeleri tarafından kabul edildi.

İlk olarak görüşülen madde şu şekilde paylaşıldı; “Yerköy ilçesi Delice Köyü’nün alan sınırının ve köy yerleşik alan civarı sınırının tespitinin yapılması istendiğinden, ihtiyar heyetinin de uygun görüşü alınarak hazırlanan 1/1000 ölçekli kadastro paftaları üzerinde gerekli çizimlerin yapılarak hazırlandığından, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 10’uncu maddesinin (c) bendi uyarınca, İl Özel İdaresi teklif yazısı ve eklerinin İl Genel Meclisinde görüşülerek karara bağlanması.”

Başkanı Gezer tarafından meclise sunulan 2’inci maddede, “İlimiz merkez ilçeye bağlı Musabeyliboğazı köyünde tapunun 107 ada, 20 nolu parselinde kayıtlı taşınmaz üzerine yapımı planlanan Güneş Enerji Santrali (GES) projesi için hazırlanan 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı önerisinin, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi, Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği 32. maddeleri hükümlerinin uygulanması komisyonumuzca uygun görülmüştür” ifadeleri yer aldı.

Son olarak ise, “5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 17’nci maddesi ve İl Genel Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 21’inci maddesi uyarınca Denetim Komisyonu çalışmalarını tamamladığı ve mart ayı içerisinde raporunu hazırladığından, hazırlanan 2022 yılı denetim komisyonu raporunun Meclisin bilgisine sunulması” maddesi görüşüldü. Alparslan Demir