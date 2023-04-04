Meteoroloji 7. Bölge Genel Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi tarafından yapılan uyarıda kuvvetli fırtınanın yol açabileceği tehditlere karşı bilgilendirme yapıldı.

BÖLGE FIRTINAYA TESLİM

Parçalı ve çok bulutlu, Eskişehir ve Çankırı çevreleri ile sabah saatlerinde Ankara ve Yozgat çevreleri, öğle saatlerinden sonra Sivas çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji 7. Bölge Genel Müdürlüğünce tahmin edilen fırtına esnasında; Çatı uçması, ulaşımda aksamalar, ağaç veya direklerin devrilmesi, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenmeler, su baskını çiğ düşmesine karşı dikkatli olunması gerekiyor.

“DİKKATLİ VE TEDBİRLİ OLUN”

Oluşması muhtemel risklere karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerektiği söylenen açıklamada, “Yapılan son değerlendirmelere göre rüzgârın Salı günü öğle saatlerinden itibaren güneyli (Lodos) yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) ve yer yer fırtına (60-70 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” ifadelerine yer verildi.

Hava sıcaklıklarının ise iç ve doğu kesimlerde artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, genellikle mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Melike Aslı Arslan