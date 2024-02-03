Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Yozgat Belediye Başkanları ve İl Genel Meclis Üyeleri Aday Tanıtım Toplantısı gerçekleştirildi.
CHP Ankara Milletvekili Aliye Timisi Ersever, CHP Parti Meclis Üyesi ve Genel Başkan Yardımcısı Koza Yardımcı, CHP Yozgat İl Başkanı Abdullah Yaşar, CHP Yozgat Belediye Başkanı adayı Özkan Şengül, parti üyeleri ve vatandaşlar katılım sağladı.
CHP YOZGAT VE İLÇELERİ BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI ŞU ŞEKİLDE:
Yozgat Özkan Şengül
Akdağmadeni Oğuz Eranıl
Boğazlıyan Sinan Budak
Uzunlu Okan Yaşar Elbaşı
Yamaçlı Musa Öztürk
Çandır Ali Rıza Bor
Çayıralan Mutullah Üstün
Çekerek Ali Naci Kavcı
Kadışehri Ali Kızılkaya
Saraykent Ramazan Yalçın
Sarıkaya Berkay Alpsalmış
Karayakup Ali Sonkur
Sorgun Salih Soysal
Bahadın Meral Çıtak
Çiğdemli Süleyman Öcal
Şefaatli Şerife Kılıç
Doğankent Bekir Bozkurt
Yerköy İlhan Yılmaz
CHP YOZGAT İL GENEL MECLİSİ ADAYLARI İSE ŞU ŞEKİLDE:
Merkez Nevzat ASLAN
Akdağmadeni Fatih Can ÖNEN
Aydıncık Yunus KOÇAK
Boğazlıyan Emin Mustafa BARAN
Şefaatli M. Erol Hozatlıoğlu
Yenifakılı Mehmet Karabulut
Yerköy Ali Kayadibi
Çandır Burhan Orhan Bulucu
Çayıralan Kasım Çölkuşu
Çekerek Hacı Çetin
Kadışehri Gökhan Kaya
Sarıkaya Abdullah Coşar
Sorgun Zençat BaranKaynak: Hakan Demirbaş