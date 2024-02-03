Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Yozgat Belediye Başkanları ve İl Genel Meclis Üyeleri Aday Tanıtım Toplantısı gerçekleştirildi.

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Belediye Başkan adayı Açıkel Yozgat’ta turluyor Belediye Başkan adayı Açıkel Yozgat’ta turluyor

CHP Ankara Milletvekili Aliye Timisi Ersever, CHP Parti Meclis Üyesi ve Genel Başkan Yardımcısı Koza Yardımcı, CHP Yozgat İl Başkanı Abdullah Yaşar, CHP Yozgat Belediye Başkanı adayı Özkan Şengül, parti üyeleri ve vatandaşlar katılım sağladı.

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CHP YOZGAT VE İLÇELERİ BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI ŞU ŞEKİLDE:

Yozgat Özkan Şengül

Akdağmadeni Oğuz Eranıl

Boğazlıyan Sinan Budak

Uzunlu Okan Yaşar Elbaşı

Yamaçlı Musa Öztürk

Çandır Ali Rıza Bor

Çayıralan Mutullah Üstün

Çekerek Ali Naci Kavcı

Kadışehri Ali Kızılkaya

Saraykent Ramazan Yalçın

Sarıkaya Berkay Alpsalmış

Karayakup Ali Sonkur

Sorgun Salih Soysal

Bahadın Meral Çıtak

Çiğdemli Süleyman Öcal

Şefaatli Şerife Kılıç

Doğankent Bekir Bozkurt

Yerköy İlhan Yılmaz

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CHP YOZGAT İL GENEL MECLİSİ ADAYLARI İSE ŞU ŞEKİLDE:

Merkez Nevzat ASLAN

Akdağmadeni Fatih Can ÖNEN

Aydıncık Yunus KOÇAK

Boğazlıyan Emin Mustafa BARAN

Şefaatli M. Erol Hozatlıoğlu

Yenifakılı Mehmet Karabulut

Yerköy Ali Kayadibi

Çandır Burhan Orhan Bulucu

Çayıralan Kasım Çölkuşu

Çekerek Hacı Çetin

Kadışehri Gökhan Kaya

Sarıkaya Abdullah Coşar

Sorgun Zençat Baran

Kaynak: Hakan Demirbaş