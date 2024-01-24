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İYİ Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan Cengiz Topel Yıldırım, 15 Şubat 2016 tarihinde CHP Genel Başkan Başdanışmanı olarak atanmıştır. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı için Cengiz Topel Yıldırım'ı aday gösterdiklerini açıklamıştır.

Cengiz Topel Yıldırım, 2008 yılında Ankaragücü Yönetim Kurulu'nda yer almıştır. 28 Mart 2009 tarihinde yapılan seçimlerde, delegelerin tamamının oylarını alarak Ankaragücü 39. Dönem Kulüp Başkanı olmuştur. Başkanlık görevini 30 Ağustos 2009'da dönemin ABB Başkanı Melih Gökçek'in oğlu Ahmet Gökçek'e devretmiştir. Ancak, Ahmet Gökçek'in yönetimiyle ilgili yaşanan yargı sürecinin ardından, Yargıtay kararı ile 24 Ağustos 2011'de tekrar başkanlık koltuğuna oturmuştur. Yıldırım, 18 Kasım 2011 tarihinde gerçekleştirilen Ankaragücü kongresinde aday olmayarak başkanlığı bırakmıştır.