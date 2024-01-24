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Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM), 2023 yılına ait verilerini paylaştı. Rapora göre, en fazla tarım sigortası yapılan iller sırasıyla Tekirdağ, Edirne, Konya, Kırklareli, Tokat ve Yozgat oldu. Hasar ihbarları ise özellikle fındık, buğday ve üzüm ürünlerinden geldi.

Geçtiğimiz yıl, TARSİM ülke genelinde tarım sigortası branşlarında 638 milyar lira değerinde tarımsal varlığı güvence altına alarak, 19,7 milyon büyükbaş ve küçükbaş hayvanı sigortaladı. Toplamda 3,1 milyon adet poliçe düzenlendi ve 33 milyon dekar arazi ile birlikte 19,7 milyon büyük ve küçükbaş hayvan sigortalandı.

En çok tarım sigortası yaptıran iller sırasıyla Tokat, Tekirdağ, Edirne, Konya, Kırklareli ve Yozgat oldu. Bu illerde en fazla sigortalanan ürünler arasında buğday, arpa, ayçiçeği, fındık ve üzüm bulunuyor. TARSİM, çeşitli riskler nedeniyle zarar gören üreticilere toplamda 312 bin hasar dosyası için 8 milyar lira hasar ödemesi gerçekleştirdi.

Geçen yıl TARSİM kapsamında en fazla hasar ihbarı fındık, buğday ve üzüm ürünlerinden geldi. Hasar ihbarlarının yoğun olduğu iller ise Manisa, Konya, Samsun ve Malatya olarak belirlendi. Üreticiler, dolu, don, yaban domuzu, sel-su baskını ve fırtına gibi çeşitli nedenlerle hasar ihbarlarında bulundular.

TARSİM'in yürüttüğü hasar tespit işlemleri sonucunda, üzüm üreticilerine 1 milyar 167 milyon lira, kayısı üreticilerine 1 milyar 77 milyon lira ve buğday üreticilerine 425 milyon lira hasar ödemesi yapıldı. 2006'dan 2023 sonuna kadar toplamda 23,7 milyon adet poliçe düzenlendi ve üreticilere 21 milyar lira hasar ödemesi gerçekleştirildi.