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2023-2024 eğitim ve öğretim yılı etkinlik kataloğunda belirlenen etkinliklerden biri olan “İlkokullar Arası Masal Anlatma Yarışması” Çayıralan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından gerçekleştirildi.

Öğrencilerin kendilerini ifade etmelerini sağlamak ve hayal dünyalarını geliştirmek amacıyla İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen yarışmada minik öğrenciler masallarını anlattı.

Yarışmaya İlçe Milli Eğitim Müdürü Satılmış Batur, AK Parti İlçe Başkanı Osman Adanur, okul idarecileri, öğretmenler, veliler ve öğrenciler katıldı.

Yarışmada ayrıca daha önce yapılan ‘Mektup Yazma’, ‘Öykü Yazma’ ve ‘Şiir Okuma’ yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Programın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür eden İlçe Müdürü Batur, “Türk milletinin milli, manevi, ahlaki, insani ve kültürel değerlerini benimseyen, koruyan ve geliştiren öğrenciler yetiştirmek, öğrencilerin hayal gücünün gelişmesine, düşünce ufkunun açılmasına bilişsel, duyuşsal ve dil gelişimlerine katkıda bulunmak ve ilkokul, düzeyinde eğitim gören öğrencilerin kendilerini ifade etmelerini sağlamak, hayal dünyalarını geliştirmek, öğrencilerimizin bu amaçlara ulaşmasına yardımcı olduk. Katılan okullarımıza teşekkür ederiz” dedi.