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ABD merkezli ünlü ekonomi ve finans dergisi Forbes, Türkiye'nin en yaşanabilir şehirlerini belirleyen bir araştırma yayınladı. "Yaşamak ve Çalışmak İçin En İyi Şehirler" başlıklı bu sıralamada, düşük puandan yükseğe doğru sıralanan listede Yozgat, 73. sırada yer alarak dikkat çekti.

YOZGAT VE KOMŞU ŞEHİRLERİN SIRALAMASI

Yozgat - Genel Endeks Puanı: 34,28

Tokat - Genel Endeks Puanı: 39,53

Çorum - Genel Endeks Puanı: 39,55

Ordu - Genel Endeks Puanı: 43,05

Amasya - Genel Endeks Puanı: 43,69

Giresun - Genel Endeks Puanı: 45,72

Sivas - Genel Endeks Puanı: 46,80

Kayseri - Genel Endeks Puanı: 52,04

Samsun - Genel Endeks Puanı: 52,36

TÜRKİYE GENELİNDE İLK 10

İstanbul - Genel Endeks Puanı: 68,9

Ankara - Genel Endeks Puanı: 66,13

İzmir - Genel Endeks Puanı: 62,39

Tekirdağ - Genel Endeks Puanı: 61,46

Kocaeli - Genel Endeks Puanı: 59,98

Antalya - Genel Endeks Puanı: 59,1

Yalova - Genel Endeks Puanı: 58,07

Bursa - Genel Endeks Puanı: 57,13

Eskişehir - Genel Endeks Puanı: 56,84

Trabzon - Genel Endeks Puanı: 53,38

İstanbul'un beklentilerin üzerinde performansı

Tahminlerin aksine, İstanbul yaşayanlara sunduğu geniş imkanlarla birinci sıraya yerleşti. Şehir, 68,9 genel endeks puanıyla listenin zirvesinde yer alarak "İstanbul'da yaşanmaz" algısını tersine çevirdi.