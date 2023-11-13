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Çandır Kaymakamı Emre Can Türkmen esnaf ve vatandaşlar ile bir araya gelmeye devam ediyor.

Esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelen Kaymakam Emre Can Türkmen, vatandaşların istek ve şikayetlerini dinledi.

İlçedeki esnaf ve vatandaşlarla sık sık bir araya gelen Kaymakam Türkmen, sohbet etti. İşyerlerini ziyaret edip esnaf ve vatandaşlarla sohbet eden ve ilçedeki sorunlarla ilgili onların talep ve sorunları dinleyen Türkmen, ziyareti esnasında esnafa hayırlı işler ve bereketli kazançlar diledi.