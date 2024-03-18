Şehit Abdullah Bozkurt İlkokulu tarafından 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 109’uncu yıl dönümü ve Şehitleri Anma Günü programı düzenlendi.

Yozgat Belediyesi Büyük Sinema Kültür ve Sanat Merkezinde düzenlenen programa, Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Altınkaynak, Milliyetçi Hareket Partisi Belediye Başkan Adayı Ömer Açıkel, Yeniden Refah Partisi Belediye Başkan Adayı Kazım Arslan, Cumhuriyet Halk Partisi Belediye Başkanı Özkan Şengül, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

Program Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı.

Programda bir konuşma yapan Şehit Abdullah Bozkurt İlkokulu Özel Eğitim Öğretmeni Kıymet Duyar, “1915 Anadolu ayaklarda çarık yok. Ambarlarda buğday değirmende un yok, Trablusgarp Balkan yenilgileri, gözde fer, kalpte umut yok. Her evden gözyaşı dökülüyor, yüzyılların kadim toprağına. Düğün yok, dernek yok, payına aydınlık düşmeyen bir tüten ocak yok. Bugün tarihimizin altın sayfalarında yer alan en büyük zaferlerimizden biri olan Çanakkale Zaferinde hayatını kaybeden şehitlerimize Allah rahmet, gazilerimize sağlık diliyorum” diye konuştu.

Program 4/B sınıfı öğrencilerinin hazırladığı son yoklama tiyatro gösterisi, şiir dinletisi, 4/B sınıf ve özel eğitim sınıfının hazırlamış olduğu Müzikal Gösterisiyle sona erdi.