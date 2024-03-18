Yozgat dahil 81 ilde ormanların korunmasında 7 gün 24 saat özverili bir şekilde görev yapan orman muhafaza memurlarına yeni kıyafetleri verildi.

Orman Genel Müdürü hemşehrimiz Bekir Karacabey “Günümüz koşullarına, iş güvenliği ve iş sağlığına uygun hale getirilmesi amacıyla yaklaşık bir yıldır araştırma, geliştirme ve tasarım çalışmaları yapıldı” dedi.

Karacabey yaptığı açıklamada, “Teşkilatımızda görev yapan orman muhafaza memurlarımız için başta Emniyet Genel Müdürlüğü'müz olmak üzere Avrupa ülkeleri ve çeşitli ülkelerin asker ve polis teşkilatlarının kullandığı kıyafet ve üniformalarının teknik özellikleri, şekilleri göz önüne alınarak tasarlanan kıyafetler kullanılmaya başlandı. Kullanılmaya başlanan kıyafetler çeşitli hava koşullarına göre sağlamlık ve konfor düşünülerek üretildi. Kıyafetlerin tasarım aşamasında su ve rüzgâr geçirmez, nefes alabilir, ısıyı koruyan, hızlı kuruyan, hareket kabiliyetini kısıtlamayan, hafiflik, rahatlık ve kopma, yırtılma, aşınma dayanımı gibi özellikler göz önünde bulunduruldu. ​Bununla birlikte kıyafetlere ek olarak kullanılmaya başlanan ayakkabı ve botlar yaz-kış rahat giyilebilecek, konforlu, ortopedik, kaymaz özelliğe sahip kauçuk tabandan, teri dışarı atabilen, su, rüzgâr, toz geçirmez özellikte astardan üretilmiş olup uluslararası standartlara uygundur. Kurumumuz bünyesine alınan kıyafet, ayakkabı ve botların teşkilatımızda görev yapan orman m​uhafaza memurlarına dağıtım ve teslimatı gerçekleştirildi” ifadelerine yer verildi.