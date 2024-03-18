Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Birimleri tarafından halkın huzur ve güvenliği için yapılan çalışmalar kapsamında 14 bin 586 araç denetlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Birimleri tarafından 01-15 Mart tarihleri arasında uygulama ve denetim gerçekleştirildi.

Yapılan denetimlerde; bin 434 sürücüye yasal hız sınırına uymamaktan, 40 kişiye sürücü belgesiz araç kullanmaktan, 224 araca hatalı park etmekten, 2 araç ve sürücüsüne drift atmaktan cezai işlem uygulandı. Bunun yanı sıra 165 sürücüye muayenesiz araç kullanmaktan, 15 sürücüye alkollü araç kullanmadan cezai işlem uygulanırken 128 araç trafikten men edilmiştir. 13 araca modifiye yapmaktan 129 araca kırmızı ışık ihlalinden, 253 araca ve sürücülere diğer maddelerden olmak üzere toplam 2 bin 275 araca cezai işlem uygulandı.

“CANIMIZ YANMASIN”

Yozgat Valiliği tarafından yapılan denetimler hakkında açıklama yapıldı. Yapıl açıklamada şu ifadeler kullanıldı; “Halkımızın huzur ve güvenliği için fedakarca çalışan güvenlik güçlerimize teşekkür ediyoruz. İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Birimlerimizce 01-15 Mart tarihleri arasında yapılan operasyon, uygulama ve denetimler. Lütfen trafik kurallarına uyalım, daha fazla canımız yanmasın.”