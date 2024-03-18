Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD), Ankara-Yozgat-Akdağmadeni-Sivas Yüksek Hızlı Tren (YHT) seferleri belli oldu.

Geçtiğimi hafta açılışı gerçekleştirilen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu’nun katılımıyla Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren (YHT) Hattı Akdağmadeni İstasyonu’nun açılışını gerçekleştirdi.

Akdağmadeni İstasyonu’nun açılışının gerçekleştirilmesi ile birlikte seferleri belli oldu.

Akdağmadeni İstasyonu’ndan Ankara’ya 3 sefer bulunuyor. İlk sefer 08.07, ikinci sefer 13.37, üçüncü ve son sefer ise 18.37 olarak belirlendi.

Ankara - Akdağmadeni - Sivas arası ise yine 3 sefer şeklinde belirlendi. Sefer saatleri ise şu şekilde; İlk sefer 09.28, ikinci sefer 15.58, üçüncü ve son sefer ise 20.28.

BAYRAMA KADAR ÜCRETSİZ

Akdağmadeni Belediyesi tarafından Ramazan Bayramına kadar YHT Akdağmadeni İstasyonu’na servisler ücretsiz olacak.

Akdağmadeni Belediye Başkanı Nezih Yalçın düzenlenen servis seferleri hakkında vatandaşları bilgilendirdi. Başkan Yalçın yapmış olduğu açıklamada; “YHT servis hizmeti belediyemiz tarafından bayram gününe kadar ücretsiz olarak hizmet verecektir. İlçemize hayırlı olsun. Servis seferleri Belediye Meydanı-YHT istasyonu sabah 07.15, öğle 12.45, akşam 17.45. YHT istasyonu -Belediye Meydanı sabah 09.45, öğle 16.15, akşam 20.45” ifadelerini kullandı.