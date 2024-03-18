Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Altınkaynak, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıldönümü dolayısıyla Süleyman Sırrı İçöz İlkokulunu ziyaret etti.

Okul ziyaretlerine ara vermeyen İl Milli Eğitim Müdürü Altınkaynak, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıldönümünde okul ziyaretlerine ara vermedi.

Okul ziyaretleri kapsamında dolayısıyla Süleyman Sırrı İçöz İlkokulunu ziyaret eden Altınkaynak, öğretmen ve öğrenciler ile bir araya geldi.

İlk olarak öğretmenler ile bir araya gelen Altınkaynak, 2023-2024 eğitim ve öğretim yılında yapılan ve yapılacak olan projeler hakkında fikir alış verişinde bulundu. Daha sonra sınıfları gezen Altınkaynakk, öğrencileri derslerinde ziyaret ederek, başarı bir eğitim hayatı diledi.

Öğrenciler, öğretmenler ve okul idaresi ile bir araya gelen Altınkaynak, "Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, bu vatan için canlarını feda eden tüm kahramanlarımızı saygı ve minnetle anıyoruz" dedi.