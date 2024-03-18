Yozgat ve ilçelerinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yılı dolayısıyla törenler düzenlendi.

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yılı dolayısıyla Yozgat ve ilçelerinde düzenlenen törenler Atatürk Anıtı’na çelenk sunma programı ile başladı. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, vatanı için gözünü kırpmadan canını ortaya koyan ve destanlar yazan şehitler ve kahraman gaziler ilçelerde düzenlenen programlarda anıldı.

SORGUN

Sorgun ilçesinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi’nin 109’uncu Yıldönümü dolayısıyla bir program düzenlendi. İlk tören Kaymakam İhsan Emre Aydın’ın ve Belediye Başkanı M. Erkut Ekinci’nin Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla gerçekleştirildi. Ardından 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü programı düzenlendi.

Sorgun Meslek Yüksek Okulu Konferans Salonunda gerçekleştirilen programa Kaymakam İhsan Emre Aydın, Belediye Başkanı M. Erkut Ekinci, protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Anma programında günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yapılarak, şehitler için Kur'an-ı Kerim tilavetinde bulunuldu.

Program sonunda Çanakkale Zaferi ile ilgili Toki Şehit Mustafa Tekgül Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencilerinin günün anlam ve önemine dair hazırladıkları gösteriler sergilendi.

SARAYKENT

18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla Saraykent ilçesinde çeşitli etkinlik düzenlendi.

Düzenlenen etkinlikler kapsamında Kaymakam Osman Kurt ve Belediye Başkanı Ahmet Öçal tarafından çelenk sunumu gerçekleştirildi.

Çelenk sunumunun ardından Şehit Beytullah Yeşilay İmam Hatip Ortaokulu Konferans Salonunda “18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Programı” düzenlendi.

Düzenlenen programa Kaymakam Osman Kurt, Belediye Başkanı Ahmet Öçal, ilçe protokolü, okul yöneticileri, öğretmenler, öğrenciler, veliler ve vatandaşlar katıldı.

Günün anlam ve önemine değinen Belediye Başkanı Ahmet Öçal, “Aziz şehitlerimizin kahramanlıklarla dolu hatıraları, Mustafa Kemal Atatürk'ün bizlere inanarak emanet ettiği cumhuriyetimizin yaşatılmasının en büyük teminatı olacaktır. Aziz Türk milletimizin bu onurlu günü kutlu olsun” dedi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Doğan ise yapmış olduğu konuşmada, “Törene katılan ilçe protokolüne ve programın hazırlanmasında emeği geçen Saraykent Çok Programlı Anadolu Lisesi yönetici, öğretmen ve öğrencilerimize teşekkür ederiz. Şan, şeref ve tarihle ‘Çanakkale’yi Geçilmez’ yapan aziz şehitlerimizi Çanakkale Muharebelerinin 109. yılında saygı, minnet ve rahmetle anıyoruz” ifadelerini kullandı.

AKDAĞMADENİ

Akdağmadeni ilçesinde 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 109'uncu Yıldönümü ve Şehitleri Anma Günü programı Belediye Meydanında bulunan Atatürk Anıtı’na çelenk sunulmasıyla başladı. Programa Kaymakam Furkan Nezir, Belediye Başkanı Nezih Yalçın, ilçe protokolü, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Çelenk sunma programının ardından Kazım Karabekir Fen Lisesi'nin hazırlamış olduğu 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma programı Sağlık Yüksek Okulu Konferans Salonunda gerçekleştirildi.

Belediye Başkanı Nezih Yalçın, “18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 109'uncu yıl dönümünde Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere Çanakkale'yi geçilmez kılan ve toprağın her bir karışını kanlarıyla sulayarak bize bu cennet vatanı armağan eden şanlı ecdadımızı rahmet ve minnetle anıyoruz” dedi.

BOĞAZLIYAN

Boğazlıyan ilçesinde 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 109. yılı coşku ile kutlandı. Kutlama etkinlikleri kapsamında, ilk olarak Atatürk Anıtı’na çelenk sunan Kaymakam Ali Serttaş ve Belediye Başkanı Gökhan Coşar, ardından katıldığı anma programında öğrencilerin hazırladığı duygu dolu gösterileri izledi.

18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü Boğazlıyan ilçesinde törenle kutlandı. İlk olarak, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende, Atatürk Anıtı’na çelenk sunumu gerçekleşti. Törene Kaymakam Ali Serttaş, Belediye Başkanı Gökhan Coşar, gaziler, siyasi parti ve STK temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı. Törende, şehitler adına saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu. Tören, Atatürk Anıtı’na çelenk sunulmasıyla son buldu.

Çelenk sunma töreninin ardından Kaymakam Ali Serttaş, Belediye Başkanı Gökhan Coşar, ilçe protokolü ile birlikte Boğazlıyan Borsa İstanbul Şükran Ana Ortaokulu ve İlkokulu’nun düzenlenen anma programına katıldı. Başkan Coşar, programda öğrencilerin hazırlamış olduğu Çanakkale Zaferi’ni anlatan gösterileri izledi. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere 109 yıl önce bu topraklar için canlarını ortaya koyan şehitlerin ve Çanakkale ruhunun anlatıldığı gösterilerde izleyiciler duygu dolu anlar yaşandı.

SARIKAYA

18 Mart Çanakkale Şehitlerini Anma ve Deniz Zaferi'nin 109. yıldönümü dolayısıyla Sarıkaya ilçesinde çelenk koyma töreni düzenlendi.

Hükümet Konağı önünde düzenlenen törene, Kaymakam Ahmet Nuri Demir, Belediye Başkan Vekili Ahmet Hakan Çetin, Cumhuriyet Savcısı Elvan Uzunöz, protokol üyeleri ve şehit aileleri katıldı. Atatürk Anıtı’na Sarıkaya Kaymakamlığı, Belediye Başkanlığı ve Şehit Aileleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği çelenklerinin sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okunmasıyla çelenk sunma töreni sona erdi.

Çelenk sunma töreninin ardından program Sarızeybek Kültür Merkezi Şehit Yılmaz Gündüz Sinema ve Tiyatro Salonunda devam etti.

Protokol konuşmalarının ardından öğrenciler tarafından şiirler okunarak tiyatro gösterisi yapıldı.

Kaymakam Ahmet Nuri Demir yapmış olduğu konuşmada; “18 Mart 1915 günü, bundan 109 yıl önce yedi düvele karşı kazandığımız Çanakkale Zaferi, tarihten silinmek istenen bir milletin, bütün imkânsızlıklara rağmen vatanını ve bağımsızlığını korumak için verdiği mücadelenin destanıdır. Türk milleti olarak tüm dünyaya meydan okuyarak var olma mücadelesi verdiğimiz ve tarihte eşine rastlanmayan bir kahramanlık destanına dönüştürdüğümüz Çanakkale Zaferi'nin 109. yıldönümünü gururla kutluyoruz. İnsanlık tarihinin de en önemli dönüm noktalarından biri olan Çanakkale Zaferi'nde milletimizin sergilediği bu ruh; Birinci Dünya Savaşı sonucunda işgale uğrayan vatanımızın Kurtuluş Savaşı ile bağımsızlığının sağlanmasına ve milletimizin hür yaşama kararlılığının ebedi anıtının dikilmesine de vesile olmuştur. Aziz şehitlerimizin kanlarıyla suladıkları ve bizlere emanet ettikleri bu toprakları bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da muhafaza etmek en kutsal görevlerimizdendir. Bizlere bu büyük zaferin gururunu yaşatan şehitlerimizi asla unutmadan, birlik ve beraberliğimizin önemini idrak ederek, yeni nesillere bu bilinci aktarmayı bir borç bilmeliyiz. Bu duygu ve düşüncelerle 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferinin 109. Yıldönümünü ve Şehitlerimizi Anma Günü'nü kutluyorum. Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, bu aziz vatan ve kutsal değerlerimiz uğrunda canını feda eden bu toprakları bizlere vatan yapan kahraman şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyor; saygı, sevgi ve selamlarımı iletiyorum. Şehitlerimizin ruhları şad olsun” dedi.

Belediye Başkan Vekili Ahmet Hakan Çetin ise, “Bugün Türk tarihinin en şanlı zaferlerinden biri olan Çanakkale Zaferi'nin 109. Yıldönümüdür. Bu özel gün Çanakkale Zaferi'nin anıldığı ve vatan uğruna canlarını feda eden kahraman şehitlerimizi, rahmetle ve minnetle yad ettiğimiz gündür. 18 Mart tarihinde bir zaferi ve aynı zamanda yüreklerimizi de derinden sarsan bir destanı hatırlıyoruz. Bu toprakları bizlere vatan kılan göğsünü siper eden vatanımızın ve milletimizin istiklali ve bölünmezliği uğruna canlarını seve seve vererek, şehitlik mertebesine ulaşmanın mutluluğu içerisinde yatan aziz şehitlerimizi anmak ve hatırlamak, onların ebedileşen hatıraları önünde eğilmek Türk milletinin ölümsüzlüğünü bir kez daha dünyaya haykırmak, bizler için bir vatan borcudur” ifadelerini kullandı.

KADIŞEHRİ

Kadışehri ilçesinde 18 Mart Çanakkale Şehitlerini Anma ve Deniz Zaferi'nin 109. yıldönümü dolayısıyla anma programı düzenlendi.

Düzenlenen program kapsamında Kaymakam Tahir Ardal, Belediye başkanı İrfan Akın ve ilçe protokolü ile 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Gününün 109. yılı münasebetiyle çelenk sunma töreni gerçekleştirildi. Akabinde Kadışehri Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri tarafından düzenlenen programa katılan Kaymakam Ardal, emeği geçen tüm öğretmen ve öğrencilere teşekkürlerini iletti.