Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, ASKİ Spor'un şampiyon güreşçilerini ziyaret etti.

Batıkent'teki Rıza Kayaalp&Taha Akgül Spor Kompleksi'nde antrenman yapan güreşçileri ziyaret eden Mansur Yavaş'ı, ASKİ Spor Kulübü Genel Koordinatörü ve Serbest Güreş Milli Takımı Teknik Direktörü Abdullah Çakmar, milli güreşçiler Taha Akgül ve hemşehrimiz Rıza Kayaalp karşıladı.

Rıza ve Taha ile bir süre sohbet eden Yavaş, milli sporculara Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda başarılar diledi.

Mansur Yavaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Olimpiyata gidecek güreşçilerimizin bugün antrenmanını izledik. Burası şampiyon fabrikası. Yaklaşık üç bin kadar güreşçimiz var. İki, üç dalda daha kota bekliyoruz. Boksta ve judoda birer sporcumuz daha olimpiyatlara gidecek. Sporcularımın güreşlerini de izlemeye gideceğim." ifadelerini kullandı.