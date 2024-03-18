DEVA Partisi Yozgat Belediye Başkan Adayı Mesut Yıldırım, Çanakkale Zaferi'nin 109. yıl dönümü münasebetiyle bir mesaj yayımladı.

Başkan Adayı Yıldırım, Tarihin en önemli zaferlerinden olan Çanakkale Zaferi, Türk tarihi başta olmak üzere bütün dünya tarihini etkilemiş, tüm dünyada güç dengelerini değiştirmiş ve yeniden belirlendiğini söyledi.

Yıldırım yaptığı açıklamada, “Çanakkale Zaferi halkımıza umut olmuş halkımız ve ülkemiz için miladi bir dönüş olmuştur. Çanakkale Zaferi binlerce şehidimizin kanıyla yazılmış eşsiz bir tarihtir. 109.yıl dönümünü idrak ettiğimiz Çanakkale Zaferi, Türk milletinin yeniden diriliş destanıdır. Memleketimizin her köşesinden yükselen ‘Çanakkale Geçilmez’ nidalarıyla, canları pahasına bu toprakları savunan şehitlerimizin aziz hatırası, bu gün de millet olma şuurumuzu canlı tutan en büyük ilham kaynağımızdır. Bilinmelidir ki; bu vatanı korumanın bedelini kanla ve canla ödeyen bir millet, bundan sonra da aynı şuurla, her türlü saldırıyı şüphesiz bertaraf edecektir. Bu duygu ve düşüncelerle; 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 109. yıl dönümünde, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, milletimize bu eşsiz zaferin gururunu yaşatan, vatanımız, bağımsızlığımız, milli birlik ve bütünlüğümüz uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi ve ebediyete intihal eden kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum” ifadelerini kullandı.