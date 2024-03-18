Yozgat'ta 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yılı dolayısıyla tören düzenlendi.

Çanakkale Zaferi'nin 109'uncu yıl dönümü ve 18 Mart Şehitleri Anma Günü dolayısıyla Şehitler Anıtına Vali Mehmet Ali Özkan ve il protokolü tarafından çelenk sunuldu.

Saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı okundu, saygı atışı yapıldı.

Jandarma Teğmen Sefa Köksal'ın konuşma yaptığı törende Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından Yozgat Müftüsü Ali Gülden tarafından şehit ve gaziler için dua edildi, kabirlere karanfil bırakıldı.

Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan da tüm şehit ve gazileri rahmet ve minnetle yad ettiklerini söyleyerek şeref defterini imzaladı. Vali Özkan burada yaptığı konuşmada, “Burada şehitlerimizin huzurunda sizlerle birlikte olmanın onuru ve al bayrağımızın gölgesinde maziden atiye yürümenin gururuyla bir kez daha büyük önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ve şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyorum” dedi.

Şehitlik ziyaretinin ardından Vali Mehmet Ali Özkan ve il protokolü Şehit Aileleri ve Gaziler Derneğini ziyaret ederek şehit ailelerimizle bir araya geldi.

Yozgat Kültür ve Turizm Konferans salonunda devam eden program Saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.

Atatürk Anadolu Lisesi İngilizce öğretmeni Özlem Şahin günün anlam ve önemini anlatan bir konuşma yaptı.

Şahin yaptığı konuşmada, “Bugün; Türk'ün ulusal savaş tarihine altın harflerle yazılan Çanakkale Zaferi'nin 109. Yıldönümünü kutlamakta ve vatanımız için canlarını seve seve feda eden şehitlerimizin Şehitler Günü'nün onurunu ve gururunu yaşamaktayız. Al bayrağa sarınmış giderken şehidim. Bir türkü tutturmuş memleket sevdasına dair. Kaputum kefen, yaram nişan, akan kanım alınmamış muradımdır benim. Eğilmek, bükülmek, esaret yazmaz benim hayat defterimin hiçbir sayfasında Vatan borcunu, namus borcunu bir canla ödemesini elbet bilirim. Yıkılmam, yılmam, ezilmem haine. Toprağa renk veren benim kanımdır, diyerek, toprağımız üzerinde yeter ki güneş daima doğsun ve insanımız o güneşe hep huzurla baksın, ben bunun bedelini canımla öderim diyen vatan evlatlarını andığımız şerefli bir gündür 18 Mart Seddülbahir, Anburnu, Anafartalar, Conkbayırı Kireçtepe'de şahlandı memleketimin insanı. Kaç milletin kaderine yön verdi askerimin şehadeti. Övünsün Çanakkale'm. Övünsün ki küllerinden tekrar doğan, yazdığı kurtuluş destanı ile ezilen halklara umut olan 'Türkiye'min önsözüdür. Şanlı kahraman büyük önder Mustafa Kemal'in ve umman yürekli askerlerinin yüz millete diz çöktürüp esareti kabul etmediğin evrendir. Çanakkale Bu duygularla, bizlere bu büyük zaferin gururunu armağan eden, başta Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk ve onun silah arkadaşları olmak üzere; bu mücadeleye İştirak eden büyük Türk ordusunun kahraman mensuplarını, onu her şeyiyle destekleyen aziz Türk Milletini ve vatan uğruna hayatlarını feda eden bütün şehitlerimizi bir kez daha rahmet ve şükranla anıyor, ruhlarınız şad olsun diyorum” ifadelerini kullandı.

Program, çeşitli gösterilerin ardından sona erdi.