İlim Yayma Cemiyeti’ne bağlı olarak hafta sonları eğitim veren Marifet Okulu öğrencileri, Türkiye’nin ilk milli parkı Çamlık’ta etkinlik düzenledi.

Öğrencilerin motivasyonunu arttırmak, birlikte güzel vakit geçirmelerini sağlamak ve birbirlerini daha yakından tanımaları için düzenlenen piknikte, öğrenciler çeşitli oyunlar oynayarak stres attılar, güzel havanın tadını çıkardılar, birlikte güzel vakitler geçirdiler.

İYC bünyesinde Marifet Okulu Projesi tüm hızıyla devam ediyor. Uygulamada Kur’an-ı Kerim, temel dini bilgiler ve olay-yorum dersleri yer alıyor. Derslerin yanında el becerileri, sanat etkinlikleri, tarih-kültür ve meslek gezileri, motivasyon uygulamaları da yapılırken, gezi ve piknik programlarıyla öğrencilere farklı motivasyonlar sağlanıyor.

Marifet Okulunda eğitimden kültür sanata, sportif aktivitelerden drama çalışmalarına, akıl oyunlarından gezi turlarına, saha etkinliklerinden kitap okumalarına ve daha birçok faaliyet gerçekleştiriliyor.

İYC Eğitimden Sorumlu Şube Başkan Yardımcısı Veysel Çekerek, cemiyetin milli ve manevi duygulara sahip nesiller yetiştirmek için çeşitli faaliyetleri gerçekleştirdiğini söyledi. Çekerek, çocukların ahlaki kültürel ve sosyal anlamda gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla düzenlenen marifet okulunda öğrencilere gezi ve piknik programları da gerçekleştirdiklerine değindi.

Çekerek, “Bu tür etkinliklerde Marifet Okulu’na devam eden öğrencilerimiz hem dayanışmayı hem de birlik ve beraberlik içinde hareket etmeyi öğreniyorlar. Sosyal etkinlikler öğrencilerimize motivasyon sağlıyor. Öğrencilerin fiziksel ve sosyal aktivitelere katılımlarını sağlayarak gelişimlerine katkı sunmak, moral ve motivasyonlarını artırmak, kendilerini bir nebze de olsa eğlendirmek amacıyla çeşitli etkinlikler yapılıyor” dedi.

Marifet Okulu’nun ortaokul düzeyinde öğrenim gören gençlere yönelik uygulanan bir yaygın eğitim programı olduğunun altını çizen İYC Yozgat Şube Başkanı Nurullah Nurdoğan, gençlerin yaparak, yaşayarak keyifli bir şekilde öğrenmelerinin esas alındığına dikkat çekti.

Katıldıkları piknikte doğanın tadını çıkartarak oldukça eğlenceli bir gün geçiren öğrenciler piknikten duydukları memnuniyeti dile getirdiler.