Emekli Din Görevlisi Ali Açan'ın cenazesi 21 Nisan Pazar günü Sorgun Salih Paşa Cami'nde öğle namazını müteakiben kılınan cenaze namazının ardından Sorgun Şehir Mezarlığına defnedildi.

Cenaze törenine Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Burhan İşleyen, Başkanlık Müşaviri Doç. Dr. Fatih Kurt, İnsan Kaynakları Genel Müdürü Akif Pusmaz, Rehberlik ve Teftiş Başkanı Hasan Güçlü, Dini Yayınlar Genel Müdürü Cafer Tayyar, Zekat Daire Başkanı Turgut Erhan, Yozgat İl Müftüsü Ali Gülden, Yozgat Diyanet Akademi Müdürü Mehmet Fudayl Erkoç, il müftü yardımcıları, Beyoğlu İlçe Müftüsü Mehmet İzci, Saraykent İlçe Müftüsü Yasin Baykal ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Öğle namazı öncesi Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Burhan İşleyen, Salih Paşa Caminde cemaate vaz-u nasihatte bulunurken öğle namazına müteakiben cenaze namazını oğlu 1. Hukuk Müşaviri Selami Açan kıldırarak helallik diledi. Selami Açan'ın kıldırdığı cenaze namazı sonrası İl Müftüsü Ali Gülden’in merhum için yaptığı duaya hep birlikte âmin denildi.