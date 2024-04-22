Yozgat Valiliği tarafından trafik kuralları ve araç parkı konusunda vatandaşlar uyarıldı.

Yozgat’ta vatandaşlar, trafik kurallarına uyulmaması ve araçların hatalı park edilmesinden şikâyetçi.

Valilik tarafından konu ile ilgili yapılan açıklamada, “İlimizde vatandaşlarımızın en çok yakındığı konuların başında, trafik kurallarına uyulmaması ve araçların hatalı park edilmesi yer alıyor

Lütfen ilimizde trafik yoğunluğunun arttığı bugünlerde aracınızı park yasağı olan yere ve ikinci sıraya park etmeyin. Başkalarının haklarına saygı gösterin” denildi.