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Boğazlıyan'da geçtiğimiz yıllarda belediye tarafından yapımına başlanan atık su arıtma tesisi faaliyete geçti.

Tesiste incelemelerde bulunan Boğazlıyan Belediye Başkanı Gökhan Coşar, yaptığı açıklamada, Boğazlıyan'a böylesi büyük bir projeyi kazandırmanın gururunu yaşadıklarını söyledi.

Boğazlıyan'ın en önemli yatırımları arasında yer alan atık su arıtma tesisi hakkında bilgi veren Başkan Coşar, “Çevremizi korumak, daha güzel ve temiz bir şekilde geleceğe aktarmak için çalışıyor, ilçemizi her alanda daha güçlü yarınlara taşıyacağımız eserler inşa ediyor ve hizmetler veriyoruz. Bu kapsamda hayata geçirdiğimiz çevreyi esas alan ‘Atık Su Arıtma Tesisi’ projemizi tamamlayarak, faaliyete geçirdik. Geceyi gündüzü, tatili, hafta sonunu bilmeden başarısını daima yukarıya taşıyan bir Boğazlıyan için çalışmaya devam edeceğiz” dedi.