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Yılbaşına sayılı günler kala Yozgat Valiliği dolandırıcılara karşı vatandaşları uyardı.

Yozgat Valiliği tarafından sosyal medya üzerinde yapılan uyarıda, asılsız içeriklere ve sahte linklere dikkat çekti.

Valilik tarafından yapılan paylaşımda, “Yılbaşında çekilişle araba, telefon vb. ürünler verileceğini iddia eden asılsız içeriklere ve sahte linklere dikkat. Şüpheli bağlantılara tıklamaktan kaçının. Kişisel veya finansal bilgilerinizi paylaşmayın, herhangi bir form doldurmayın” ifadeleri yer aldı.

“NELERE DİKKAT ETMELİSİNİZ?”

Çekilişle cazip kazanacağınızı iddia eden içeriklere şüpheyle yaklaşın, kaynağını teyit edemediğiniz bağlantılara tıklamaktan kaçının.

Ürün kazandığınız iddiasıyla mesaj, e-posta ya da arama yoluyla kişisel bilgilerinizi talep edenlere itibar etmeyin, sahte siteler üzerinde herhangi bir form doldurmayın.

Doğrulayamadığınız şüpheli bağlantıların dolandırıcılık ve oltalama amaçlı olabileceğini unutmayın.