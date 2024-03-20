EPDK'nın son duyurusuna göre, 38.958 TL net maaşla personel alımı yapılacak. Özellikle Enerji Uzman Yardımcısı kadrosu için gerçekleştirilecek olan bu alımlar, büyük ilgi çekiyor. Peki, EPDK personel alımı başvuru şartları neler? Adaylarda aranan nitelikler hangileri? Başvurular nereden ve nasıl yapılacak?

Başvuru Şartları:

EPDK personel alımı başvuru şartları arasında, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'ndaki şartları taşımak, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak ve askerlikle ilişiği olmamak gibi kriterler bulunmaktadır. Ayrıca, 1 Ocak 2024 tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak gerekmektedir. Adayların 2022 ya da 2023 yıllarından birine ait en az 70 puanı olması şartı aranmaktadır.

Başvuru Nitelikleri:

Başvuru yapacak adayların, ilgili kadrolara göre belirlenen niteliklere sahip olmaları gerekmektedir:

Elektrik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği mezunları için 9 kadroya,

Endüstri Mühendisliği, İşletme Mühendisliği mezunları için 4 kadroya,

Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Bilimi ve Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri Mühendisliği / Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği, Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği / Yazılım Mühendisliği mezunları için 10 kadroya,

Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği, Harita Mühendisliği, Geomatik Mühendisliği mezunları için ise 2 kadroya başvurulabilecektir.

Başvuru Süreci:

EPDK'ya yapılacak personel alımı başvuruları online olarak gerçekleştirilecek. Adaylar, en geç 24 Mart 2024 tarihine kadar EPDK Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı internet adresi üzerinden başvurularını yapabileceklerdir.