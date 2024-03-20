Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), akaryakıt istasyonlarında farklı isimler altında satılan dizel ve benzindeki fiyat farklarını kaldırmak için harekete geçiyor.

EPDK'nın yeni düzenleme taslağına göre, akaryakıt istasyonlarında aynı tür yakıtlar için fiyat farkı uygulanmayacak.

EPDK, akaryakıt istasyonlarında farklılaştırılmış ürünlerdeki fiyat farklarını ortadan kaldırmak için çalışıyor. Özellikle "Ultra force, power, VMax" gibi isimlerle satılan ürünlerin yasaklanması planlanıyor.

EPDK, farklılaştırılmış akaryakıtlarda fiyat farkı uygulamasını yeniden gözden geçirmek amacıyla "Farklılaştırılmış Akaryakıtlara İlişkin Kurul Kararında Değişiklik Yapılmasına Dair Kurul Karar Taslağı" hazırladı.

Taslak, 18 Mart tarihinde EPDK'nın resmi sitesinde duyuruldu. Buna göre, akaryakıt istasyonlarında 95 oktan benzin ve dizel gibi ürünlerin yanı sıra "Ultra force, power, fuelsave, VMax, VPro" gibi isimlerle satılan ürünlerin farklı fiyatla satılması engellenecek.

Yeni düzenleme ile istasyonlarda sadece düz şekilde benzin, motorin (dizel) ve LPG satışı yapılacak.

Düzenleme, paydaşların görüşleri doğrultusunda şekillendirilecek ve 30 Nisan'da uygulamaya konması planlanıyor.